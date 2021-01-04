瓏門均呎1.8萬 兩年新高

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域經理謝志遠表示，瓏門近月受屯赤隧道開通消息刺激，交投暢旺，其中2座頂層特色戶，實用1079方呎，4房1套房連工人套房間隔，並連約490方呎天台及設按摩池，於聖誕節後以2390萬元連車位沽出，實呎22150元。原業主2014年以1506.31萬元連車位一手買入上址，帳面獲利883.69萬元或59%。謝氏認為，隧道通車效應剛開始，預料暢旺氣氛仍可延續一段時間。

吳光正女婿7800萬沽白加道豪宅

另外，受山頂文輝道地王效應帶動，市場錄得多宗矚目豪宅成交。市場消息指出，由會德豐大股東吳光正女婿、連卡佛載思集團（LCJG）主席兼行政總裁吳宗恩丈夫、英籍律師馬健能（ John Paul McLellan）持有、樓齡約70年的山頂白加道51號Epworth Lodge一單位，近期以約7800萬元連一個車位售出，物業實用1424方呎，實呎54772元，售價及呎價均為項目新高。馬健能早於2004年以1380萬元購入該物業，現帳面獲利6420萬元或4.6倍。

凱旋門「大宅門」1.5億易手

土地註冊處顯示，九龍站凱旋門1座摩天閣中層A室「大宅門」單位，實用1955方呎，4房雙套間隔，早前連兩個車位以1.5億元售出，實呎76726元，為九龍站今年最大額二手成交，新買家以恆怡管理有限公司作登記，即需付樓價30%辣稅，涉及4500萬元，公司董事為黃少奕(HUANG, SHAOYI)，雖持有香港身分證，惟料具內地背景。

何文田半山壹號則錄得蝕讓成交，市場消息指，屋苑單號頂層特色戶，實用1604方呎連約532方呎天台，以約4050萬元售出、實呎25249元。原業主早於2008年以4698萬一手購入，但帳面仍蝕648萬元或14%，若連同使費計料實蝕約890萬元或約19%。

港圖灣銀主盤1531萬易手

此外，市場亦再錄銀主盤低市價成交。美聯首席助理聯席董事林智明表示，土瓜灣港圖灣高層A室，實用874方呎，3房1套連工人套房間隔，早前淪為銀主盤，近期以1531萬元成交， 實呎17517元，較市價低約8%。原業主2013年1512.9萬元購入單位，其後曾於2015年向財務公司借貸810萬元，至早前終淪為銀主盤，成交價僅比7年前購入價高18.1萬元或約1%。

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