EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見

明報記者 梁穎思

攝影 林靄怡

EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY位於跑馬地桂芳街8號，位處名校網；項目樓高28層，每層6伙，一反區內傳統豪宅的大單位格局，項目的開放式戶佔全盤超過六成，標準1房戶則佔逾三成，另設4個1房連平台特色戶。全盤單位均以開放式及1房設計，每戶設露台，部分1房戶睡房設工作平台，所有單位均採用開放式廚房。

提供開放式1房戶

景觀方面，項目A、B室單位外望園林景觀，其他單位則望跑馬地黃泥涌一帶樓景。發展商早前開放9樓現樓示範單位供公眾參觀，其中一個為C室開放式戶，實用面積258方呎，連家俬裝修設計，外望跑馬地黃泥涌一帶樓景，開放式起居室呈長方形，一端作為寢區，擺放一張雙人牀，另一端為開放式廚房，旁邊靠窗位置擺放一張小型深色梳化，作為廳區。

為方便戶主佈置，廳區設有原木色電視櫃，而梳化後就是22方呎露台。浴室則設於門口旁。

廚房走型格路線，牆身為黑色雲石，另設灰色廚櫃，配備德國家電品牌Miele電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機、Gorenje嵌入式雪櫃及微波焗爐。單位冷氣機隱藏於開放式廚房的上方，令單位更見小巧簡潔，屋內設有衣櫃及小量儲物空間。

另一個示範單位為9樓A室，屬1房間隔，實用面積411方呎。單位客廳呈長方形設計，開則四正，擺放一張雙人梳化、電視櫃及餐桌仍空間闊落，廳區近門口位置為開放式廚房，客廳設露台，睡房與大廳之間以趟門分隔，睡房分別擺放了雙人牀、電視櫃及衣櫃；浴室設於睡房內，形成套房格局。浴室以深色為主調，同樣以黑色大理石作牆身，備有原木色儲物櫃。

外望跑馬地黃泥涌市景

項目地下設有2232方呎住客會所，提供閱讀室、宴會廳及健身室等設施，宴會廳另設廚房及戶外空間，住戶可邀請親朋好友同享燒烤樂。

值得留意的是，項目不設車位，住戶步行約兩分鐘可到內街乘搭小巴直達銅鑼灣一帶，區內亦有各種公共交通工具前往各區。

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