尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場

暫錄16宗租賃成交

中原地產副區域營業經理王勤學表示，尚悅‧嶺現時有66個租盤，每月叫租由8,000元至1.4萬元，實用呎租由34至57元不等，戶型包括開放式至2房，其中入場單位為1座低層K室，實用面積195方呎，每月叫租8,000元，實用呎租約41元。業主2018年11月以335.8萬元購入單位，若最終租出，租金回報約2.9厘。

天鑽一房月租1.15萬 呎租30元

另外，同為近日起陸續收樓的大埔天鑽，亦連錄租務成交，代理消息指，其中10座中低層E室，實用377方呎，1房間隔，以月租約1.15萬元租出，實用呎租約30.5元；業主2019年初以525萬元購入，租金回報約2.6厘。另8座中層F室，實用373方呎，同為1房間隔，則以約1.25萬元租出，實呎租約33.5元；業主2019年初以495.3萬元購入，租金回報約3厘。