尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場

【明報專訊】近日起陸續入伙的元朗尚悅‧嶺，位於蝶翠峰內，由2座住宅大廈組成，共504個單位‧現時暫錄約16宗租賃成交，市場上暫現約66個租盤，每月叫租由8,000至1.4萬元。代理指，其中位於1座高層B室，實用面積279方呎，1房間隔，以1萬元租出，實用呎租約36元。業主2019年1月以493.8萬元購入單位，租金回報約2.4厘。
暫錄16宗租賃成交
中原地產副區域營業經理王勤學表示，尚悅‧嶺現時有66個租盤，每月叫租由8,000元至1.4萬元，實用呎租由34至57元不等，戶型包括開放式至2房，其中入場單位為1座低層K室，實用面積195方呎，每月叫租8,000元，實用呎租約41元。業主2018年11月以335.8萬元購入單位，若最終租出，租金回報約2.9厘。
天鑽一房月租1.15萬 呎租30元
另外，同為近日起陸續收樓的大埔天鑽，亦連錄租務成交，代理消息指，其中10座中低層E室，實用377方呎，1房間隔，以月租約1.15萬元租出，實用呎租約30.5元；業主2019年初以525萬元購入，租金回報約2.6厘。另8座中層F室，實用373方呎，同為1房間隔，則以約1.25萬元租出，實呎租約33.5元；業主2019年初以495.3萬元購入，租金回報約3厘。