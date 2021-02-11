第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推

魏深儀表示，疫下雖然集團對外工作比以往少，但實際上集團工作並無停止，繼續在市場上買地及為新項目作準備，其中去年3月份，便先後以7.9億元購入長沙灣道926號全幢工業大廈，再以6.4億元收購毗鄰的長沙灣道918號，連同2018年以12.5億元購入的大南西街1018號，將發展成三幢新式工廈，並命名為GCC 1至3期。其中大南西街1018號GCC三期，預計2022年發售，項目提供約17.7萬方呎樓面，而長沙灣道926號GCC 2期及長沙灣道918號1期，現正進行拆樓，前者提供約17.2萬方呎樓面，後者則涉約12.9萬方呎樓面，兩者均預計2023年推售及落成。

未來數年七工商項目推涉逾110萬呎

事實上，發展長沙灣環球商貿廣場1至3期前，第一集團於荃灣區已持有三個發展項目，名為國際企業廣場1至3期，其中大涌道18號、即國際企業廣場3期，早前已批預售，魏深儀指，第四波疫情爆發前，即使當時政府仍未為非住宅物業撤辣，但舖位部分仍成功售出，至於寫字樓部分則會等候時機今年推出，項目設有159個寫字樓單位，每伙約1000方呎，而全層則約1萬至1.2萬方呎，另有三層停車場，全幢物業共涉約17萬方呎。

另國際企業廣場2期、即柴灣角街73號項目，為新式工廈項目，目前已申請預售，料今年內推出，項目樓高20層，設120個工作室，每伙約800至1000方呎，全層則約8000方呎，全幢物業則涉約11.4萬方呎樓面；而整個國際企業廣場1至3期將涉約43.9萬方呎。

明報記者 林尚民

[發展商專訪]