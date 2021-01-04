十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺

屯赤效應 豐連兩房750萬破頂

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第四波疫情確診數字有回落，業主做好防疫措施下願意開門讓買家睇樓，周末睇樓人流增加，而市場剛性需求強，在欠缺一手新盤競爭下二手成交步伐加快。另美聯物業分行統計，過去三日長假十大屋苑亦共錄約29宗成交。美聯住宅部行政總裁布少明表示，十大屋苑連續22個周末成交錄雙位數，反映置業剛性需求持續。他又認為，樓價偏軟之勢短期難變，建議有意上車者積極找尋入市機會，如覓得心水筍盤，不妨大膽開價。

海名軒四房5250萬易手 9年升近五成

屯赤隧道繼續帶動屯門二手交投，其中豐連1座高層E室，實用567方呎，業主零議價下將單位以750萬元售出，實呎13,228元，成交價創項目兩房戶新高。原業主2016年以608.3萬元買入，持貨約4年，帳面獲利約141.7萬元，賺幅約23%。

大額物業方面，市場消息指，紅磡海名軒2座中層A室，實用1600方呎，四房雙套間隔，最新以5250萬元售出，實呎32,813元。原業主2011年以3600萬元購入，持貨9年帳面獲利1650萬元，賺幅約46%。