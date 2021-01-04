元旦日連周末長假一手沽60伙

LP6特色戶5314萬 康城次高

此外，長實(1113)、港鐵SEA TO SKY，踏入今年首三日，暫錄得約9宗成交，套現逾1億元，全為3房及4房海景單位，成交價約由1200萬至1900萬元，實呎則約1.5萬至1.8萬元水平。另外，在疫情下個別新盤獲大手買家追捧。成交紀錄冊資料顯示，鷹君(0041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，昨售出3伙9B座C室，全為實用594方呎的兩房戶，成交價由1049.5萬至1070.7萬元，實呎由17,668至18,025元。市場消息指，上述三伙由同一組買家購入，總價3182.3萬元。

一組買家3182萬掃朗濤3伙

另方面，遠中集團持有的EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，新年長假期間以1323.8萬元售出一伙實用428方呎的8樓F室，實呎30,930元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，計劃提供特長成交期。發展商指，早前推出網上預約睇樓送300元連卡佛禮劵及貴賓接駁車服務後，睇樓量倍增，上述優惠將延長至1月27日。