經濟

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憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場

【明報專訊】踏入2021年，地產業界憧憬新冠病毒疫苗登場將有效遏制疫情、加上拜登上任美國總統料有助緩和中美緊張關係，促使發展商重新發力推盤，初步估計今年整體新盤成交有望重上2萬宗，較2020年按年回升36%，或創2013年一手新例實施後按年新高。本報統計，今年有機會推出的13個焦點全新盤涉單位總數逾1.06萬伙，當中元朗、東九啟德、香港仔黃竹坑站，勢成今年新盤主戰場。

明報記者 林可為

13個擬今年登場的全新焦點盤共涉逾1.06萬伙，當中以新界（包括將軍澳）佔最多、涉5盤共5654伙，其中新地（0016）原計劃去年底推出的沙田多石街豪宅瓏珀山，提供196伙，主攻3、4房大戶，最快本月有機會公布開售部署。

至於元朗，今年繼續成為主戰場，現正申請預售的新地元朗站上蓋項目，提供1030伙（1至4房間隔），是新地繼Grand YOHO系列後，在同區另一地標式項目。至於其主要對手，則是信置（0083）、嘉華（0173）和中海外（0688）合作的錦上路項目，單位總數達2200伙，料短期內申請預售，有望趕及下半年登場。

瓏珀山MONACO 1期最快本月推

九龍方面，涉5新盤共3461伙，啟德料為拉開今年市區新盤戰序幕的區域。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下啟德MONACO第1期399伙獲批預售後，樓書及示範單位準備工作接近完成，望成今年首個推售全新大盤；項目提供的單位，實用約280至760方呎。

另外，恒地（0012）首次在啟德插旗、位處沐泰街7號的新盤，第1期479伙亦已獲批預售；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，沐泰街項目、及紅磡黃埔街項目第1期，共提供近1500伙，是集團今年重點新盤，其中啟德項目的建築風格以現代時尚為主調，戶型涵蓋1房至4房。啟德跑道區今年亦有首個住宅盤登場；作為區內大地主之一的中海外，獨資發展的跑道區維港一號，提供1059伙，戶型由1房至4房；項目最大賣點是面向九龍灣內港海景、兼遠眺九龍山巒。

業界料全年重上2萬宗新盤成交

港島方面，焦點在香港仔黃竹坑站上蓋；包括路勁（1098）及平保（2318）合作的第1期涉800伙，信置和嘉里（0683）合作的第2期涉600伙，兩盤均正申請預售，料年內相繼出擊。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，新冠疫情最惡劣情况相信已過去，疫苗有望登場；加上拜登就任美國總統，憧憬會採取較溫和對華政策，對本港社會及重啟經濟具正面作用。

此外，待疫情穩定後，中港兩地恢復全面通關，勢帶動樓市氣氛。若發展商今年發力推盤，陳估計，2021年整體新盤成交有望重上2萬宗，較去年錄約1.47萬宗按年回升36%，整體樓價料升8%。

相關字詞﹕會德豐地產 恒基 中海外 維港一號 MONACO第1期 瓏珀山 新地 新冠肺炎

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