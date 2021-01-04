經濟
李志成

投資策略

李志成：新年曙光現 樓市見動力

【明報專訊】踏入2021年，雖疫情未散，不過疫苗面世為應對疫情帶來曙光，樓市有望重拾動力。市場預計今年料有約3.3萬伙新盤有機會登場，較2020年推出的新盤單位增加逾1.5倍，當中元朗及啟德將為供應重鎮，預期新盤戰况激烈，同時將帶旺二手交投，樓市氣氛料穩中向好。

新一年多個全新盤有機會登場，市場預計新界西北將續成主要供應來源；市區方面，則以啟德及將軍澳供應較充足，預期隨着區內發展項目陸續落成，勢將吸引不同類型買家追捧，市區焦點將逐漸轉移。另外，港島南黃竹坑大型新項目備受期待，相信二手亦會受惠市場氣氛升溫，交投趨向活躍。

另一方面，政府日前公布賣地計劃，本財政年度第四季（2021年1月至3月）將推3幅住宅官地，共可提供2240伙。連同首3季8070伙，整個財政年度合共有12870伙私人住宅供應，接近全年供應目標12900伙。

雖然政府在最新施政報告主要着墨於增加房屋供應，不過明日大嶼、古洞北/粉嶺北發展區等項目發展需時，料短期內住宅供應難以大幅增加。

再談樓價，差餉物業估價署最新數據顯示，今年11月私人住宅售價指數報380.4點，連跌兩個月，跌幅收窄至0.18%，今年首11個月仍升0.32%。上述數字有所滯後，未完全反映第四波疫情及限聚措施的影響，12月有機會進一步下調。不過，在經濟受壓下樓價僅微調，可見樓市具抗跌力。目前房屋供應仍緊絀，加上各地政府推行量化寬鬆，市場水浸，帶動息口向低走，吸引資金流入磚頭。隨着疫苗即將到港，疫情料見曙光，對樓市起正面作用。

香港置業行政總裁

[李志成]

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