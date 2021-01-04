布少明：北水遲早重臨香港樓市

若以18區劃分，當中有16個地區交投超越去年，當中以沙田區成交宗數最多，按年升幅亦是最大，期內沙田區二手宗數共錄4693宗，為18區之冠。假如和去年全年相比，按年升幅更高出約32%，同屬18區之中最大。

至於按年升幅排名第二的是西貢區，該區成交宗數按年高出近31%；至於荃灣區、離島區、屯門區按年均超過兩成；緊隨其後的是元朗區、南區、大埔區，錄得介乎約13%至近18%升幅。不過，18區中有兩區未超越去年全年，其中灣仔區交投較去年全年少逾9%；期內葵青區宗數較去年全年錄約0.5%的跌幅。

隨着長策會調低未來10年總房屋供應目標，賣地計劃的年度目標亦跟隨下調，自2018/19年度的1.8萬伙目標後，逐步回落至本財年1.29萬伙目標。同時，自2018/19年度至2020/21年度賣地計劃中，估計可興建的單位數目合共只有約3.96萬個，較之前3個年度約6.55萬個大減近四成。雖然《施政報告》於房策上着力增加供應，但始終項目發展需時，不可能一蹴而就，相信短期供應難以顯著增長，為樓市帶來支持。目前樓市正處於「儲力」狀態，日後中港兩地恢復通關必然發生，「北水」重臨香港只是時間問題，相信屆時樓市有望「水」到渠成，繼續穩中向好。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]