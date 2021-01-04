廖偉強：今年樓價料至少升一成

踏入2021年，筆者相信最壞的時刻已經過去了，只要疫情趨穩及減退，中港能夠在短時間內重新通關，就可打通人流、物流及經濟流。2020年在這麼多的衝擊之下，樓價尚能平穩，筆者相信疫苗到位後，2021年的樓價可以顯著反彈，保守估計樓價至少有10%的升幅。

在地產界從業30多年，筆者久不久就會聽到一些投資者拋出一句：「經紀信得過豬乸都會上樹」！筆者聽在耳裏難免有點感覺，雖然已離開前線很久，但筆者亦非常清楚前線的運作；地產代理是中介人，如果每次都將買賣雙方的底線公諸於對方，那麼交易便難以順利完成。

其實任何談判，雙方都希望為自己爭取最大的好處，所以經紀在平衡這些交易過程當中便發揮很大作用，有些經驗不足的經紀會造成誤會，認為經紀不老實，所以導致客人有信不過的錯覺！

初次入市買家有這些感覺不足為奇，投資者就不應該會這樣，因為大部分投資者都是精明的，每天接收市場及經紀的信息，容易掌握市場脈搏。他們對於經紀的說話無論孰真孰假，都應該可以分辨，更何况投資者最佳拍檔就是經紀。

現今資訊科技發達，各行各業都運用大數據去幫助營商，任何行業的市場透明度都非常高，買家只要在網上查閱，都不難找到答案，只要多做功課，買家或投資者都可避免收集錯誤的信息。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]