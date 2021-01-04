陳永傑：量寬未停 資產升水

美國眾議院經已通過9000億美元紓困方案法案，內容包括向每名國民派發2000美元，惟共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾阻撓。麥康奈爾做法雖然令人意外，但因法案涉及全民派錢，估計拜登上任總統之後亦會通過該法案，派錢只屬時間問題。

新法案離不開透過印銀紙方式取得，屬於量寬的法門。美國總負債經已達到82萬億美元的天文數字，再加新量寬，令負債增加得更快。已然債台高築的美國，債務更上一層樓。

美國量寬持續加碼，後果是有錢人會將資金投向實物資產，目的是避免貨幣貶值。美匯指數從90之下重返之上，但金價轉強每盎司在1900美元爭持，經已令人意識到美元離不開一個「跌」字。

假如預期美元趨跌，資金湧入樓市、股市、金市及債市等資產是正常現象，這些市場普遍趨升。尤以物業及黃金同屬實物供應量有限，必定會成為追逐對象。因為股市債市多涉及財技，並非一般普羅投資者能夠駕馭，都是購入住屋及黃金比較簡單。

例如股票都要有比較多財經知識，並不容易買得中升市的股票。加上財技易學難精，令投資者更難掌握，儘管美國股市三大指數皆破頂，輸家依然存在，所以，不少股民都損手爛腳。至於債券一般涉及金額比較巨大，更要專業知識，也不容易處理。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]