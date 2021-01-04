經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚

【明報專訊】我在外國讀大學時，有一個中國同學，畢業後回國做政府公務員，官運亨通，官拜市領導，正所謂富貴不還鄉，如錦衣夜行，於是在十幾年前，請了幾個舊同學到他所管轄的市作客。當然不是作客那麽簡單，而是讓我們了解北方在結冰的河流如何捉魚，真的是大開眼界，捉魚的網長度超過一公里，要用拖拉機起網，如果是網網千斤就大鑊，起碼是千斤的百倍，同學做領導，不斷與漁民互相祝賀，飲酒是少不了。

我的同學酒量其實不太好，但當日飲酒不停，仲同其他人講，寧傷身體，莫傷感情。內地是這樣做官，唔知香港官員會不會話寧傷身體，莫傷感情。我問同學，點解可以有咁多魚，同學話，北方有一句話，「封河的蝦，開河的魚」，即在冬天河流結冰前，河蝦是非常肥美，但北方人不會捕捉河蝦，因為這是河流冰封後河魚的糧食，當河流解封，河魚自然又大又肥美。

今年樓市料升5%至15%

有不少人問我今年樓市預測，我話應該好似開河的魚，在疫情下，香港冰封一年，去年很少內地人到香港買樓，但內地的購買力並沒有消失，只是暫時積聚，而且去年港元隨美元下跌，令到內地購買力大幅增加，如果香港能夠在今年上半年解封，即使是單向性，樓價亦會大幅飈升。這是利好樓市最大因素，如果今年不解封又作別論。

有分析員話，受社運影響，不少人賣樓移民，樓價一定會大跌，我認為如果要賣樓移民不如唔好移，其實，各國對吸納香港的移民並不太理想，所以不斷將移民條件降低，例如申請台灣創業移民簽證只需要200萬元新台幣，如此低廉價錢，唔需要賣樓才可以移民，不過，去台灣算不算移民我又不太肯定。有人話香港樓市悲情，仲有人買樓，今年樓價應該大跌，我都唔知點講，香港樓市連升11年，去年在社運及疫情下只是跌了1.07%，點解會畀人話是悲情樓市，反過來說就差不多，即是香港連跌11年，去年升1.07%才可以話悲情樓市。

有老友話唔好亂講咁多，用到開河的魚咁複雜，2021年樓市升幾多或者跌幾多，但唔准用升跌10%，這是廢話。我認為今年樓市會升5%至15%，理由是開河的魚。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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