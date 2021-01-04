經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要

【明報專訊】2020年結束了，恒生指數下跌3.4%，表現不佳，幸好，去年一整年，許多人，包括我在內，都認為2020年是炒股不炒市的一年，理由是股市出現兩極化，新經濟股遠遠跑贏舊經濟股，這使到以舊經濟股為主的恒指表現不佳。幸好，近日恒指公司已表示將會大大改革恒指，估計將來大量新經濟股會加入恒指，同時比重也會增加。

可以說，2021年仍將會是炒股不炒市的一年，一直到恒指公司完成恒指的改革，大大增加新經濟股。

這種情况不是香港獨有的，內地三大指數，在2020年皆上升，但是比較之下，上證表現得最差，表現最好是創業板指數，之後是深證成指，還有，美國的情况也如此，表現得最好的是納指，其次是標普500，道指表現最差。而傳統上，道指被認為是美國股市代表大市走勢，內地三大指數與美國三大指數表現各異，也是因為新經濟股與舊經濟股走勢相反所致。

中央只針對阿里金融板塊

展望2021年，相信半年之內，這種情况仍會繼續，當然，龍頭新經濟股如ATM的確可能面對反壟斷的壓力。不過，我仍相信這三家企業仍然能高速向前發展。特別是阿里巴巴（9988）與騰訊控股（0700），不論是科技水平或是創新能力，都非常強大。目前中央針對阿里的打壓，主要是在金融板塊，中央擔心阿里製造另一個金融危機、金融海嘯，因此先下手改革，通過將阿里的金融板塊，即螞蟻集團改組，以降低金融危機的潛在風險，但是，阿里還有許許多多其他的板塊，特別是雲計算，必定是中央要力保支持的項目。

美擬打壓阿里雲 中央必反過來保護

不久前，特朗普的幕僚已開聲說要打壓阿里雲，凡是特朗普要打壓的對象，必定是高科技項目，也必定是中央會支持的項目。

因此，我們絕對不能說中央要打壓阿里，只應該說中央要監管控制阿里的某些業務，特別是金融業務。現在，阿里的金融業務正在改組，如果如央行所建議的成立一家新的金融控股公司而國企有份入股，並掌握相當顯著的股權，問題就該解決了。

阿里旗下的螞蟻集團上市叫停，不過，阿里旗下的阿里健康（0241）上市至今，表現得很好。單是2020年股價又上升了154%，比起剛上市的京東健康（6618）強，不論是阿里健康、京東健康、或是平安好醫生（1833），應該仍未達到中央需要打壓的壟斷地位。

2021年是內地全力推動科技發展年

2021年是中央的反壟斷年，但也是全力推動科技發展年。而推動科技發展更是比反壟斷重要，是2021年中央八大經濟工作任務的排第一位的任務。因此，只要保住不斷投入科技研發的力道，依然會是中央支持的。

馬雲講話是相當目中無人，不過，也只有能力過人之人，才能真正目中無人。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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