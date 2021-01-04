經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣

【明報專訊】新年伊始，財演最老土的工作當然是來年投資展望，不過經過2020年，做一年期展望實在是很戇居的事，容王弼解釋一下。

去年今日，如果你問財演們投資展望，大部分會這樣說，因為中美簽訂了首階段貿易協議，而美國經濟強勁，失業率創歷史新低，所以利好美股，建議大舉投資。如果你相信財演的說話，2020年首日開市即買入美股（比方說是納指ETF QQQ），持有到年尾沽出，你的回報超逾四成，跑贏絕大部分基金經理！

你可能會說，財演們的預測很正確，投資展望不是很有用嗎？可是，能賺到上述四成回報，有一個頗重要的假設，就是你要在買入QQQ後不久，就被人扑暈了，然後在12月31日才甦醒，因為若你不幸在去年3月時維持清醒，聽了同一班財演的分析，你都有可能在疫情打擊股市最嚴重的時候把股票沽掉。就算沒有在股市最低位時沽掉，也可能在股市見底反彈後不久，就把股票放掉，未能賺盡四成的升幅。如果勝負的關鍵，只是閣下有沒有被扑暈，暈得夠不夠耐，那麼這種年度預測又有什麼用？年初又有多少財演，能夠預測疫情會如此打擊世界經濟？

投資計劃 只能見步行步

見步行步，似乎是目前計劃投資，甚至人生的唯一辦法，也許2021年股市又一次大跌的理由，是外星人襲擊地球也說不定，不過王弼認為不用擔心，到時聯儲局和各國央行自然有辦法支持股市，等外星人真的襲擊地球再作部署不遲。我見現在的人，在家訂外賣足不出戶，聽足專家建議，留在家中保住命仔，能坐飛機升上半空再原地降落，已經很滿足，既然人到無求，相信2021年世界會更美好。

其實純粹用金錢和投資角度衡量，疫情肆虐，對股市非常有利，不過若加上人性的考慮，疫情的確打擊不少人的生計，與其作全年的投資建議，也許作抗疫建議更有意義。王弼聽了不少西方各國官員的分析，他們認為疫情不能停下來，是人民不願意犧牲，人民應該有進一步的犧牲的覺悟，戰勝疫情。其實人民肯不肯犧牲，很重要是看領袖們願不願意犧牲。領袖們訂下了規矩，例如限聚令下自己也不能去派對，覺得已經犧牲了很多，當然偶爾有政客被人捉到破壞了自己訂下的規矩，被要求問責，面懵懵道個歉，也算是犧牲的一種。但說到底，跟人民相比，例如餐廳被迫停業，老闆員工失去收入，政府官員在金錢上的犧牲程度，就落後了普羅百姓，王弼認為這是人民抗疫士氣低落的根源。如果官員們能夠振臂高呼，跟人民一起犧牲，例如餐廳停業，下令停業的官員也停薪留職，跟餐飲從業員共渡時艱，市民自然會士氣高昂地抗疫。而且，凡事也不用一刀切，例如並非所有餐館都在停業，有些地區只容許入座率五成，那麼負責官員或醫學專家也五折支薪，直至所有臨時的限制撤銷。

限制一日未撤銷 官員應五折支薪

老實說，作為市民，王弼也不知道政府官員抗疫要達到什麼目的，一些地區（如泰國很多城市）明明已經清零，但政府官員仍然不肯撤銷禁令，整個旅遊餐飲業幾乎全毁，令一些不好心的人懷疑，是否政府官員無論死人冧樓，但日日仍有糧出，事不關己，就無視路有凍死骨的慘况。為免瓜田李下，政府官員應跟人民作同程度的經濟犧牲，激勵人民戰勝病毒。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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