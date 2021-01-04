周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪

不過，以上的排名，只是帳面數字，一來，他們持有的股票太多，難以沽出，二來，帳面數字日日變化，新經濟公司生意波幅變化極大，像諾基亞，幾年間已幾至沒頂，三來， 現時新經濟公司的股價已被推升至極不合理地步，盈利和股價脫鈎，沒有市盈率和派息支持，股價只是「虛頭」。

其實，論到財富，暴發戶永遠勝不過old rich，這是定律，皆因老牌富豪家族資產的可售賣性比較強，例如一塊地、一幢大廈，其客觀價值比一家新經濟公司的控制性股權要高。

再說，老牌家族永遠有大量見不到的「老本」資產，例如那天講起和記行的前大老闆李文輝，我問朋友，他究竟現有什麼資產，朋友說，一架古董法拉利，都幾千萬啦！

老牌富豪「收埋收埋」的資產，往往比「浮面」的更多，所以，暫時來說，鍾晱晱和黃崢的身家，應比不上馬雲和馬化騰，雙馬則比不上香港的四大家族，正如李嘉誠在上世紀1980年代，已是香港首富，但人們說在當時，他的實力比不上泰國的陳弼臣和印尼的林紹良，至於世界首富，我則永遠相信是羅富齊家族，說到政府，當然是梵蒂岡了。

[周顯 投資二三事]