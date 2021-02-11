摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181

如投資者現階段計劃進場部署美股窩輪，宜細心選擇條款，因市場上早前首批登場的美股指數輪證，到期日均為明年3月中左右，時間值損耗開始遞增，尤其以價外的條款相對上影響會更加明顯。如看好納指後市能進一步破頂，可留意納指購10186，行使價14500點，實際槓桿約9倍；趁高造淡可參考納指沽10181，行使價12000點，實際槓桿約5倍，兩隻均於2021年6月中到期。

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