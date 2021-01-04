經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：港股看美匯 新興巿場或突破

【明報專訊】踏入新一年，祝願大家萬事勝意！投資得心應手！

上周進入2020年尾，資金並未收爐，反之作最後衝線，恒指結束個多月的調整，創10個月多高位收市；恒生綜合指數向上突破創兩年半高。港股短期料延續2020年尾向好趨勢，全年大方向要視乎美匯走勢，並有機會拾級向上。不過，行業或個股2020年累積升幅驚人，難望再直線上升，預計會繼續輪流炒作向好。

2020年港股恒生綜合指數低位回升大漲，10月初升穿2018年延伸下降軌，展開新升浪，向上挑戰2018年初高位，也是2007年底高位附近；與此同時，MSCI新興市場指數亦強勢上試2018、2007年高位。上期提到近年MSCI新興市場指數與美匯指數呈高度逆向關係，即美匯趨跌、新興市場趨升，新興市場以至港股能否向上突破，美匯走勢或可提供答覆。

美匯指數由去年3月展開跌勢，其間8至11月曾經喘定，但12月破位而下，向下將考驗2018年2月低位約88關鍵水平，若然可以守穩，則仍處於2015年至今上落區間；若然美匯出現2002至04年長達兩三年跌浪，2021年就有機會跌勢未止，初步要下試84水平。資金流出美元資產，有望流入新興市場，進一步推高股市表現。倘MSCI新興市場向上突破創新高，更有機會觸發技術買盤，促使資金追貨，以至全年有機會呈現拾級以上走勢，即使落後或弱勢的港股也可以受惠。

美元資產有望流入新興市場 港股受惠

過去兩期季展示寧買當頂起的重要，但行業或個股升勢持續一段時間，累積升幅龐大，波動加大，宜以分散投資及組合部署，以降低風險。恒綜指與新興市場都在去年第四季展開新一輪升浪，以目前延續升浪來看，短期可以集中於去年第四季領漲行業。

把《明報》港股數據庫劃分的30個行業組成指數，按2020年全年、按季的表現最好至最差排序；2020年十大表現最強的汽車及相關、環保及新能源、紡織及服飾、醫藥保健、金屬及礦石，第四季也排10名之內；第四季首10強還包括航運物流、科技器材、原材料、燃氣供應、航空。10強行業切合上期提到增長股、炒經濟復蘇主題。

短期聚焦2020年第4季領漲行業

汽車股中，2020年第四季以長城汽車（2333）大漲1.7倍一枝獨秀，大幅跑贏同業或緊隨的吉利（0175）升七成多；雖然長汽已經飈升，但第三、四季領漲，順勢依然是汽車股首選。環保及新能源股以火伏及風電相關最強，保利協鑫（3800）第四季升逾2.5倍，但波幅較大，可以表現更穩定的信義光能（0968）取替，風電以金風（2208）後勁較為凌厲。

服飾股以安踏（2020）、李寧（2331）持續跑贏同業，第四季普拉達（1913）成炒復蘇對象。其他內需消費股蒙牛（2319）、華潤啤（0291）、九毛九（9922）、敏華（1999）第三四季表現突破走勢強勁，也可留意。

至於醫藥股的表現參差，如兩大藍籌石藥（1093）、中生製藥（1177），第四季逆市跌超過一成，另一藍籌藥明生物（2269）升逾六成，而醫療設備的微創（0853）回勇，也屬強勢選擇。

科技器材股可分兩大部分，消費的小米（1810）、聯想（0992）強勢可取；部件股半導體華虹（1347）、比亞迪電子（0285）、光學的舜宇（2382）及丘鈦（1478）。軟件、互聯網股第四季表現不算突出，美團（3690）、金蝶（0268）第三四季跑贏同業，可以視作首選。

至於炒復蘇及供求失衡行業，金屬礦石股贛鋒鋰業（1772）具新能源車相關概念成為焦點，但為避免新能源車概念比重較大，可以行業表現穩定的紫金 （2899）或五礦資源（1208）作為組合的其一員。

航運股以中遠海控（1919）、海豐（1308）表現最強，後者升幅相對溫和；去年第三季強勢的嘉里物流（0636），近月在高位整固，也可以吸納。至於原材料股中，具新能源概念的東岳（0189）強勢，同樣為免組合側重單一概念，可以第三季率先走出谷底的玖紙（2689）取替。航空及相關股以南航（1055）及第四季發力首都機場（0694）較為可取。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

基金公會倡檢討第二上市保障 美上市中概股監管較寬鬆 港續享披露豁免
基金公會倡檢討第二上市保障 美上市中概股監管較寬鬆 港續享披露豁免
9中概股籌逾1300億 撐半邊天
9中概股籌逾1300億 撐半邊天
鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨
鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨
安永：星洲虎視眈眈 豁免助吸客
安永：星洲虎視眈眈 豁免助吸客
工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點
工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點
彭博：「3桶油」或成美除牌目標
彭博：「3桶油」或成美除牌目標
2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股
2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股
已減持阿里系 觀望監管變化
已減持阿里系 觀望監管變化
憂下半年收水 富國減持高估值股
憂下半年收水 富國減持高估值股
流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗
流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗
港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源
港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源
陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長
陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長
HKIRC研拓「made in hk」域名 助企業釐清產地
HKIRC研拓「made in hk」域名 助企業釐清產地
企業登記「.hk」域名拓網上市場
企業登記「.hk」域名拓網上市場
新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍
新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍
港吉野家高層再變動 日本代表降職後離任
港吉野家高層再變動 日本代表降職後離任
微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題
微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題
日本微藻產業最具規模
日本微藻產業最具規模
張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭
張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭
鄺翠玲：改善居住環境與買樓收租的抉擇
鄺翠玲：改善居住環境與買樓收租的抉擇
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：中概股排隊上市 港交所購22476
金子：中概股排隊上市 港交所購22476
張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大
張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大
蔡金強：ATM隨時變真ATM
蔡金強：ATM隨時變真ATM
潘啓才：中策萬事俱備待東風
潘啓才：中策萬事俱備待東風
艾雲豪：股神別開生面的投資哲學
艾雲豪：股神別開生面的投資哲學
謝偉銓：停車場移入地底未必環保
謝偉銓：停車場移入地底未必環保
400萬九成按揭樓盤有得揀
400萬九成按揭樓盤有得揀
沈永年：放下仇怨 做個開心快活人
沈永年：放下仇怨 做個開心快活人
陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年
陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年
李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下
李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下
謝紹榮：比特幣可透過ETF低門檻參與
謝紹榮：比特幣可透過ETF低門檻參與
黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納
黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納
陸振球：大選翌年2月美股多跌
陸振球：大選翌年2月美股多跌
陸振球：波動巿低槓桿反能賺錢
陸振球：波動巿低槓桿反能賺錢
林少陽：京東拼多多染藍機會高
林少陽：京東拼多多染藍機會高
技術取勝：平保處上升通道
技術取勝：平保處上升通道
李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹
李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹
潘迪藍：美元或超賣卻未失控
潘迪藍：美元或超賣卻未失控
沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線
沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線
蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後
蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後
李順威：運氣難強求 炒股靠努力
李順威：運氣難強求 炒股靠努力
恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars
恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars
何啟聰：股價現調整 小米沽27146
何啟聰：股價現調整 小米沽27146
瑞銀亞洲：新經濟續為焦點 恒科購18557
瑞銀亞洲：新經濟續為焦點 恒科購18557
摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181
摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181
周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪
周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪
王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣
王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣
曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要
曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要
湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚
湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚
陳永傑：量寬未停 資產升水
陳永傑：量寬未停 資產升水
廖偉強：今年樓價料至少升一成
廖偉強：今年樓價料至少升一成
布少明：北水遲早重臨香港樓市
布少明：北水遲早重臨香港樓市
李志成：新年曙光現 樓市見動力
李志成：新年曙光現 樓市見動力
憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場
憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場
元旦日連周末長假一手沽60伙
元旦日連周末長假一手沽60伙
十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺
十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺
第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推
第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推
尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場
尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見
瓏門均呎1.8萬 兩年新高
瓏門均呎1.8萬 兩年新高
專家：人幣看6算 趁回調吸
專家：人幣看6算 趁回調吸