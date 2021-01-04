劉思明：港股看美匯 新興巿場或突破

上周進入2020年尾，資金並未收爐，反之作最後衝線，恒指結束個多月的調整，創10個月多高位收市；恒生綜合指數向上突破創兩年半高。港股短期料延續2020年尾向好趨勢，全年大方向要視乎美匯走勢，並有機會拾級向上。不過，行業或個股2020年累積升幅驚人，難望再直線上升，預計會繼續輪流炒作向好。

2020年港股恒生綜合指數低位回升大漲，10月初升穿2018年延伸下降軌，展開新升浪，向上挑戰2018年初高位，也是2007年底高位附近；與此同時，MSCI新興市場指數亦強勢上試2018、2007年高位。上期提到近年MSCI新興市場指數與美匯指數呈高度逆向關係，即美匯趨跌、新興市場趨升，新興市場以至港股能否向上突破，美匯走勢或可提供答覆。

美匯指數由去年3月展開跌勢，其間8至11月曾經喘定，但12月破位而下，向下將考驗2018年2月低位約88關鍵水平，若然可以守穩，則仍處於2015年至今上落區間；若然美匯出現2002至04年長達兩三年跌浪，2021年就有機會跌勢未止，初步要下試84水平。資金流出美元資產，有望流入新興市場，進一步推高股市表現。倘MSCI新興市場向上突破創新高，更有機會觸發技術買盤，促使資金追貨，以至全年有機會呈現拾級以上走勢，即使落後或弱勢的港股也可以受惠。

美元資產有望流入新興市場 港股受惠

過去兩期季展示寧買當頂起的重要，但行業或個股升勢持續一段時間，累積升幅龐大，波動加大，宜以分散投資及組合部署，以降低風險。恒綜指與新興市場都在去年第四季展開新一輪升浪，以目前延續升浪來看，短期可以集中於去年第四季領漲行業。

把《明報》港股數據庫劃分的30個行業組成指數，按2020年全年、按季的表現最好至最差排序；2020年十大表現最強的汽車及相關、環保及新能源、紡織及服飾、醫藥保健、金屬及礦石，第四季也排10名之內；第四季首10強還包括航運物流、科技器材、原材料、燃氣供應、航空。10強行業切合上期提到增長股、炒經濟復蘇主題。

短期聚焦2020年第4季領漲行業

汽車股中，2020年第四季以長城汽車（2333）大漲1.7倍一枝獨秀，大幅跑贏同業或緊隨的吉利（0175）升七成多；雖然長汽已經飈升，但第三、四季領漲，順勢依然是汽車股首選。環保及新能源股以火伏及風電相關最強，保利協鑫（3800）第四季升逾2.5倍，但波幅較大，可以表現更穩定的信義光能（0968）取替，風電以金風（2208）後勁較為凌厲。

服飾股以安踏（2020）、李寧（2331）持續跑贏同業，第四季普拉達（1913）成炒復蘇對象。其他內需消費股蒙牛（2319）、華潤啤（0291）、九毛九（9922）、敏華（1999）第三四季表現突破走勢強勁，也可留意。

至於醫藥股的表現參差，如兩大藍籌石藥（1093）、中生製藥（1177），第四季逆市跌超過一成，另一藍籌藥明生物（2269）升逾六成，而醫療設備的微創（0853）回勇，也屬強勢選擇。

科技器材股可分兩大部分，消費的小米（1810）、聯想（0992）強勢可取；部件股半導體華虹（1347）、比亞迪電子（0285）、光學的舜宇（2382）及丘鈦（1478）。軟件、互聯網股第四季表現不算突出，美團（3690）、金蝶（0268）第三四季跑贏同業，可以視作首選。

至於炒復蘇及供求失衡行業，金屬礦石股贛鋒鋰業（1772）具新能源車相關概念成為焦點，但為避免新能源車概念比重較大，可以行業表現穩定的紫金 （2899）或五礦資源（1208）作為組合的其一員。

航運股以中遠海控（1919）、海豐（1308）表現最強，後者升幅相對溫和；去年第三季強勢的嘉里物流（0636），近月在高位整固，也可以吸納。至於原材料股中，具新能源概念的東岳（0189）強勢，同樣為免組合側重單一概念，可以第三季率先走出谷底的玖紙（2689）取替。航空及相關股以南航（1055）及第四季發力首都機場（0694）較為可取。

[劉思明 數據尋寶]