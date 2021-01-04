恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars

交易資料代幣化 不能從銀行取得個人資料

恒生客戶將信用卡與OpenRice帳戶綁定後，可透過OpenRice應用程式付款，並查閱Cash Dollars紀錄。對於透過應用程式介面（API）與OpenRice連接，OpenRice行政總裁及代理首席技術官邱桂雄表示，交易資料經過代幣化（Tokenization），公司不能從銀行取得個人資料，而恒生亦只會知道有來自平台的消費，不會得到額外資料。

OpenRice近期推出支付系統OpenRice Pay，常務董事黃鳳鳴表示，他們收取的交易手續費與信用卡相約，系統功能亦包括支援商戶進行推廣優惠，和由合作伙伴提供補貼。現時OpenRice向商戶過數需時兩至三個工作天，邱桂雄表示目標在今年縮短到一、兩個工作天完成。

恒生執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，由於疫情關係，去年首11個月該行信用卡網上本地零售交易量按年上升3成，而餐飲消費相關的交易量更按年增長3倍。是次與OpenRice合作後，接受Cash Dollar商戶將增至1.3萬間，該行稍後會推出相關的推廣優惠。

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[小琴密語]