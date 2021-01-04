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張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大

【明報專訊】踏入新一年，先祝大家身體健康！財源廣進！2020年各類資產均出現大牛市，股票、黃金、有色金屬、比特幣等全都有高雙位數字，甚至以倍計升幅。支持2020年大升市的因素依然存在，投資者的風險胃納亦不斷擴大，上月全球對於中小型股份、主題股都有強勁炒作，大家都敢於高追。以主題來看，短線最火爆的是無人駕駛，暫時市場視百度、長汽（2333）、光學雷達概念為炒作工具。

2020年的格局，就是疫情拖累經濟，大量中下階層、服務業人士失業，央行重啟或加大量寬規模，政府則開庫賑災，直接向民眾派錢應急。流動性是2020年第二季及第三季升市的主要動力，到第四季則開始看到疫苗面世曙光，價值股、疫情受災股都強力回升。科技股則出現一些分化，大型科技股上升動力明顯減弱，但二、三線科技股、主題概念股則爆炒，如網絡保安、中小型雲計算股份、新能源等。市值幾億美元、幾十億美元的最好炒，而第四季羅素2000也跑贏其他美國股票指數。

美民眾負債佔比處健康水平

一般來說，細價股起動，往往是見頂的信號，但這些高升股在聖假後連續兩日大跌，其間則見大價科技股回勇；之後又見高升股反彈。市場是比較亢奮，但也有反覆和震盪，而VIX指數在2020年一直處於20以上，與疫情前持續貼近10相比實屬偏高。當VIX處於多年偏高水平，部分基金股債比重會側重於後者，意味尚有大量資金仍未入市。單以美國的貨幣基金規模而言，由5月份高位約5.33萬億美元，到11月回落至約4.87萬億美元，減少接近5000億美元，股市已經出現這種升勢。若以疫情前的3萬億美元為目標，股市的流動性只有更誇張。

但這不是說股市只會升不會跌，依然會有劇烈震盪。就以上文所述的高升股連跌兩日，不少都由高位短時間內暴跌雙位數甚至是高雙位數。投資者往往在升市時全倉出擊，並且會集中在動力最強的高升股，結果牛市的震盪往往會造成嚴重後果，這一點需要注意。

至於隱憂則主要是通脹上升。現在的設局是，美國民眾負債佔GDP比率僅為77.5％，已經回落至2002年的水平，以債務佔可支配收入來比，更是1997年以來最低，整體來說非常健康。當疫苗大規模接種後經濟全面重啟，民眾收入正常化，政府創造的流動性若不退出，通脹壓力會相當大。另外，美元弱勢也會刺激美國通脹。

要留意，市場不會等待聯儲局宣布退出刺激措施時才調整投資策略，一旦發現經濟動力愈來愈強，無論是股市內部動力，還是不同類型資產價格都會出現變化。一般估計，疫苗對經濟的作用會在今年第二季開始顯現，筆者傾向1月份股市仍會偏強，但2、3月份會開始出現變化。2020年最強的投資主題是電動車和新能源，後者是一個長期主題，前者則有些短期炒作過度，動力放緩。但近期見長汽率先大升，之後到百度，主題是無人駕駛。

長汽伙拍高通華為 市場反應正面

長汽在12月30日發布全新的咖啡智駕「331戰略」，計劃在2021年實現中國首個全車冗餘L3級自動駕駛；同時又宣布與高通及華為正式簽署戰略合作協議，在車載智能芯片、高算力智能駕駛計算平台方面展開深度合作。

長汽2020年股價表現很強勢，主要還是新車款集中推出又全都銷情火爆所致。下半年開始發布電動車、自動駕駛計劃，市場反應正面，而後者估計是相信高通和華為的能力，長汽股票就成了入市工具。以動力來看，長汽確實非常強勢，資金不斷流入，但會不會出現五菱汽車（0305）的單日大逆轉？筆者覺得會有波動，但長汽基本因素相對穩健，也有很大憧憬空間，不大可能單日由高位幾近腰斬式下跌，可以20小時線作為出入市參考價。

[張兆聰 還看今朝]

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