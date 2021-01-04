蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後

短線而言，季節因素有利體育服裝零售業，包括這個冬天特別冷，刺激冬季服裝銷量，推升單價和利潤；今年農曆新年較遲（2月中），旺季因而較長；歐美疫情仍較嚴重，難以外遊，消費力留在國內。中長線而言，體育服裝行業庫存回落至健康水平，補貨需求料回升，有助企業利潤改善，而中國體育服裝企業的市場推廣做得不錯，例如新的銷售形式如微信小程式和直播，促進電商增長。

預測市盈率8倍 遠低同業

消費力亦向好。疫情於內地較早受控，且沒出現明顯反彈，整體經濟、就業情况和消費信心較早見底回升，相信於2021上半年持續復蘇。此外，疫情令大眾之衛生和健康意識增強，運動意欲提升，長遠有利體育服裝銷情。

股價表現方面，中國體育服裝品牌龍頭強勢畢現，估值亦開始有點貴，上周投資者開始在二三線品牌身上追落後。從估值低、追落後的角度看，零售商寶勝國際（3813）頗具吸引力，其2021年預測市盈率僅約8倍，遠低於同業滔搏（6110）之約20倍。

寶勝之銷售主要來自國際品牌Nike和Adidas。Nike最近公布截至11月底的季度業績，收入按年增長9%，而來自中國的收入按年大增24%，應有利其於內地的主要分銷商。股價圖表上，寶勝近半年於1.6元至2.1元上落，最近回落至近橫行區底部再次反彈，且連日出陽燭，可順勢追入，短線上望2.1元。

（筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]