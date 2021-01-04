沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線

美股估值高 易受利率影響

經濟復蘇疊加通脹預期回升下，美國10年期國債息率將於2021年趨升。聯儲局亦表明已汲取近年教訓，對通脹更容忍；假如利率上升過急致經濟不能承受水平，預料會出手干預，買債規模可靈活調節而不會過早縮表。相信利率波幅區間將會擴大，高估值的板塊及股票將首當其衝受利率上落而波動。在無限量寬及低利率環境的支持下，環球主要股市自2020年3月低位已累積一定程度升幅，加上預測盈利被大幅下修，即使以2021年預測盈利計算，在18個研究範圍的股市中，有14個出現估值呈昂貴或高於歷史均值。「儘管市場氣氛轉趨樂觀，但部分研究範圍內的股市估值已經修復，個別市場更出現超買狀况，反映環球主要股市的投資價值已大不如一年前。」

數碼經濟板塊有增長潛力

目前美股估值昂貴，甚至已將未來一至兩年的盈利增長反映，而隨通脹預期回歸而上升的債息可能會壓抑估值進一步膨脹。根據以往經驗，在經濟復蘇及通脹重臨的初期，周期股、小型股及金融股均有理想表現，但部分傳統行業受疫情結構性打擊，復蘇步伐或較慢。相反，疫情改變了人類的生活方式，加快了經濟活動數碼化，疫苗出台並不會扭轉數碼經濟的高速發展，當中電商、軟件即服務及半導體板塊可望繼續實現較快增長。

港股料迎來估值拐點

隨着中美關係日趨緊張，甚至有傳美國或將考慮禁止中國企業到美集資，預計愈來愈多美國上市的中概股有意回歸並於香港上市。此外，中資獨角獸（未上市的大型科創企業）在中美兩大國角力的不明朗環境下更願意選擇來港上市。屆時港股的新經濟板塊佔比將會大幅提高，並且帶動估值向上重估，港股估值已出現拐點。盈利方面，未來兩年增速將由金融股、通訊服務（騰訊）及可選消費（電商）拉動，預期實際盈利要達到市場預期水平難度不大。以13倍合理市盈率及2022年預測盈利計算，恒生指數將於2022年底前升至36000點水平。以合理市盈率11倍計算，恒生中國（香港上市）100指數的2022年目標價為11500點，潛在升幅為40%（以12月28日的收市價計算）。

同事FSM（香港）Bondsupermart債券投資分析員陳家朗認為，內房市場復蘇強勁，銷售、樓價及土地投資等基本面良好，強勁的買地意欲反映地產商對未來的展望依然正面。另一方面，市場出現供過於求的情况，因此近月住宅新開工面積的增速有所放緩，陳家朗預期來年的銷售增速亦會相應減慢，但基於2020年年初銷售數字因疫情而重創，預計2021全年的銷售增長仍有望達到10%。

展望2021年，陳家朗認為在內地政府「房住不炒」和「穩房價」的方針不變下，內地的樓價將保持平穩。雖然預期調控政策上將會繼續偏緊，但在去槓桿、減負債的主流共識之下，現有政策對行業的影響有限，而未來幾年整體槓桿水平將有望回落。在息差角度上，現時B級內房債券的吸引力較高，當中比較看好一線大型發展商，亦看好個別增長迅速或信貸健康的二三線發展商。

FSM（香港）投資組合管理及研究部總監

[沈家麟 投資先機]