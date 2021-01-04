經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹

【明報專訊】2020年極不平凡，肺炎疫情稱得上是「百年一遇」，甚至比金融海嘯更令人意外。投資市場上，2020年也是極不尋常的一年。與其急急預測將來，不如認真回顧一下過去，想想市况以及自己做的決定——反正將來大家都是亂猜，但認清自己，有助你在風暴（或機會）來臨時不會陣腳大亂，做錯決定。

以下是2020年市况給大家的三個教訓：

首先，「市場還市場，經濟還經濟」。2020年即使閣下蝕錢收場，但至少也應知道，「股市和實體經濟脫節」，合理之極。經過2008金融海嘯後，小弟不明白為何有人覺得「股市和實體經濟脫節」有問題。「股市反映實體經濟」這句話，看似有道理，實則狗屁不通。請問如何驗證真偽？經濟數據最快（例如美國就業數據）一星期出一次，GDP等等就一季才出一次。市場其他時間應該做什麼？玩手指？

股市實體經濟脫節經常事

另外，所謂的「實體經濟」，若以GDP為例，請問是什麼時間的數字？我們要等官方公布GDP，才知道經濟好壞？街市小販，夜場老闆，全部都早早知道。而稍有投資經驗的散戶，都知道股票是炒將來。所以，股市在3月後大升，有何不合理？以環比（季度和季度相比）來看，第三四季經濟就谷底反彈呀！明明就是「股市反映實體經濟」。最後，看看2018年，「實體經濟」明明增長不錯，但環球股市卻大跌。但2020年批評「股市和實體經濟脫節」的人，當年卻沒有質疑。可見大多數質疑「股市和實體經濟脫節」的，不過是錯失升浪的人。

說能捕捉撈底時機多為騙子

第二，企圖捕捉撈底時機，實屬枉然。多少「長期淡友」perma-bear，過去十多年，每年說股市不理性，「脫離實體經濟」，「只靠印鈔撐住」，每天都在等股災。好了，等到2020年，3月的市况絕對是股災。然後呢？事後看圖，當然容易紙上談兵。但身處風暴中，如何捉到底部？和2008年一樣，股災的特色是跌得極快，反彈也快。3月時美股多次熔斷，太早撈底的，一買再跌10%，怎能不驚恐？大市在轉角位時，一日波幅幾千點，說可以成功撈底的，多數是騙子。

什麼壞消息也不敵儲局「水淹七軍」

事實上，大家根本不用費力去想「撈底」。用球賽的比喻，你根本不用去將對方限制至零射門零投籃——因為難度太高。只要入球比對方多就夠。廢話？換成投資，就是本欄多年強調的：stay invested，真有這麼難？你不用在3月入市（當然若有閒錢或每月供款更妙），你要做的，只是不在3月低位被震走，不要聽從什麼「cash is king」的廢話，不用「等市况平靜才入市」。低位被震走，最痛楚不是蝕讓，而是打後股票回升，要再高位追入的心理關口。小弟眼見不少人，低位沽出後，自此就不再相信股票，成為上一段提到的perma-bear。

第三，不要和聯儲局對着幹。古語有云Don't fight the Fed，2008年已領教教過，為何2020年仍不醒覺？2020年若只看一張圖，就是聯儲局的資產負債表。什麼經濟，企業盈利反彈，疫情受惠股，全部都不及聯儲局的「水淹七軍」重要。黃金大升，比特幣狂升，美國樓價升至多年新高，香港樓市穩如泰山，新股喪炒，全都是因為錢太多。

聯儲局不縮表 派對可繼續

2008年後，以為大家已看清此把戲，但仍有人不相信聯儲局能穩住市場。是的，過去十多年（甚至有人說是千多年），都是玩這個印銀紙的遊戲。資產價格飛升，貧富懸殊加劇。後果？當然印銀紙有點後果，但美國是超級大國，美元自有特殊地位。美元的確受壓，但又如何？如此大規模的印銀紙，才不過令美匯指數跌幾巴仙，分分鐘還有助美國出口。政府如何取捨，明顯不過。

結論：2020年，的確是金融海嘯的翻版。表面戲碼不同，但對金融市場的影響，說穿了是同一回事。若讀者太年輕則可以原諒，但2008年已參與市場的讀者，為何看不穿是歷史在重覆？

大膽估計，未來一兩年，就像2010年前後的情况。聯儲局一日未開始縮表，股市仍有可為。聯儲局何時縮表？其中一個關鍵就是通脹。但2008年後通脹未有大升，至少官方數字是如此說。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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