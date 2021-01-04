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林少陽：京東拼多多染藍機會高

【明報專訊】在2020年臨近結束之時，恒指服務公司就一系列恒生指數改革安排，展開公眾咨詢，當中主要內容包括：第一，擴大恒指成分股的數量，由原訂上限的50隻，分階段增加至到65至80隻；第二，「同股不同權」及海外公司在港第二上市佔指數權重上限，將由5%提升至8%；第三，原來「同股同權」指數成分股，權重則由上限10%減至 8%，與「同股不同權」及「第二上市」股份睇齊。

在新安排下，原來長期佔指數權重維持於10%上限水平的騰訊（0700）及友邦（1299），將面臨被動沽售壓力，原來權重上限設定於5%的阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810），預料將受惠被動買盤增持。考慮到相關股份本身的增長前景，指數權重下降對騰訊的負面影響應屬短暫，權重上升對阿里的正面影響，則恐怕會被集團近期備受政策打擊困擾所抵消，正負相抵之下，騰訊及阿里短線股價未必有太大作為。

美團小米權重可增六成

有意從恒指服務公司的新安排中獲利的投資者，焦點應該落在有潛在增加指數權重達六成（由佔指數5%增至8%）的美團及小米，尤其是近期股價升勢特別凌厲的小米，集團正受惠於華為備受美國政府針對，正全面搶佔華為原來在境內及國際手機市場的市佔率，加上小米的價格定位，非常適合其產品於新興市場（諸如印度、東歐、中東、非洲及南美）急速擴張。過去一年的疫情，對小米加強在新興市場的滲透，起着異常重要的刺激作用。

其次，恒指服務公司未來將逐步增加成分股的數量，由原來的50隻（最新已增至52隻）增至最多80隻。一般相信，此舉乃是為了增加多隻中資科技股，同時避免在短期內大舉淘汰原有成分股的安排鋪路。現時尚未獲納入恒指成分股的大型科技股，最大機會在2021年內獲納入指數成分股的，包括已在本港第二上市的京東（9618），即將來港第二上市的拼多多（PDD），兩者市值分別達1萬億及1.3萬億港元，市值規模稍低於美團，但在小米之上。

醫護行業目前權重依然過低

另外， 目前恒指成分股中，醫護行業的權重依然過低。考慮到行業未來發展潛力，恒指服務公司有意在成分股的流通市值及日均成交量之外，額外設置若干行業分配權重指標，以納入重要行業但股份市值較小的具代表性股份，進入恒指成分股。

基於以上考慮，預期醫護行業可望在不久將來獲增加其於指數上的配置，而當中較有機會獲納入成分股的，包括醫療科技應用公司京東健康（6618）、阿里健康（0241），外包藥物開發商藥明康德（2359）、泰格醫藥（3347）及康龍化成（3759）。

恒指改革建議諮詢期於2021年1月24日結束，預期2月公布諮詢結果，最終實行時間視乎諮詢所收結果。因此，投資者在諮詢期間，仍有充分的時間，為即將到來的指數改革提前部署。參考2014至15年間MSCI中國指數變革對相關美國上市中概股估值的顯著影響，公眾投資者實不宜對即將來臨的恒指改變掉以輕心！今期是本欄今年第一次跟讀者見面，乘此機會祝願大家新年財源廣進、身體健康！

（作者客戶持有騰訊、阿里巴巴、美團、京東及康龍化成股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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