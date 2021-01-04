經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：大選翌年2月美股多跌

【明報專訊】2020年曾經令股民聞風喪膽，但如能在去年3月成功撈底，卻又可令股民賺個盆滿砵滿，那現在踏入2021年，又應如何部署？

根據統計，原來自1900年起的120年來，每逢美國總統大選的第二年，1月是總統正式上任時，當月美股道指表現一般平穩，但2月開始隨總統推出新政策，當月股巿較大機會受壓（見圖1），如2021年繼續這個「傳統」，本月美股投資者仍可坐貨，但或許要在2月之前減倉，以待美股出現調整後才再增持。港股也經常受美股影響，對這種美股大選後次年的2月效應也宜留意。

至於如何操盤，投資有一派別是專門投資在前一年表現最差板塊，因股價已超賣和或已反映了大部分利淡因素，翌年反而往往跑贏大巿。過去一年，受疫情影響，航空股或是最受打擊的一個板塊，如國泰航空（0293）大部分航班要停飛，最終要大裁員，股價也一度跌到慘不忍睹，或可趁低吸納。

其實香港航空股，也有飛機租賃這個類別，比如中銀航空租賃（2588）過去一年股價較國泰硬淨（見圖2），原因之一是一些航空公司在疫情下要救亡，會出售飛機套現而轉向飛機租賃公司租飛機繼續經營，令有關公司受惠，而相信疫苖推出能令疫情減退，會有不少航空公司復飛，則同樣有利飛機租賃公司。

疫情過後 中銀航租或再「起飛」

其實，近年不少大孖沙都投資航空租賃公司，包括李嘉誠和鄭裕彤家族的上巿公司，而中策（0235）的航空租賃業務最近也獲財團收購。另年前台資富邦金控蔡氏家施也曾透過吳榮輝牽線和肖建華合作洽購AIG旗下飛機租賃企業ILFC（International Lease Finance Corp），說起吳榮輝，曾代表肖建華標購南山人壽和牽線花旗投資富邦，獲富邦延攬為公司的策略長，並於2015年蔡氏入股康宏環球獲擔任董事，而總而言之，疫情過後，中銀航空租賃或可再一飛冲天。

[陸振球 投資超限戰]

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