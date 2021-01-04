黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納

中央未來政策主力推動消費釋放內需，加上隨着5G發展，帶動電子消費產品升級換機，有助拉動手機設備需求。比亞迪電子（0285）為智能產品解決方案提供商，主要覆蓋手機和筆電、新型智能產品、汽車智能系統三大業務板塊，同時具有蘋果概念，有份供應手機、iPad以及iWatch。

37元以下吸 不跌穿33.5元續持有

2020年首9個月，集團的營業額515.74億元（人民幣‧下同），按年增加34.2%，純利大幅增加3.2倍至43.34億元。整體毛利率由2019年同期的6.8%，擴闊7.7個百分點至2020年首9個月的14.5%。主要是由於集團在主要客戶的份額持續提升，而且成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商。集團各項業務保持健康發展，尤其是玻璃陶瓷和新型智能產品出貨量增長迅猛，推動業務規模持續擴大。

集團整體運營效率的提高，以及產品結構的優化，盈利能力得到進一步提升。另外，集團的醫療防護產品，亦對銷售收入和盈利的增長提供正面貢獻。至於產能方面，去年新增的長沙基地已順利投產，目前正在建設中山、西安等的新基地，而在歐洲新增的兩個生產基地已投入量產，在東南亞地區的生產基地亦已經啟動。2020年9月底，資產淨值211.67億元，較2019年12月底的169.89億元增加24.6%。

走勢上，近日先後重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考量37元（港元‧下同）以下吸納，反彈阻力43.8元，不跌穿33.5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]