經濟
謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：比特幣可透過ETF低門檻參與

【明報專訊】要數2020年第四季最具話題的資產，筆者認為非比特幣（Bitcoin）莫屬。比特幣價格自去年8月由12000美元一枚下跌至10月約10000美元後就隨即抽升，截至去年底更一度升逾29000美元，升幅與波幅均十分驚人。

比特幣之所以於去年第四季突然爆升，全賴跨國支付平台PayPal於去年10月公布所有美國註冊用戶，可於11月起使用PayPal電子錢包來買賣包含比特幣以內多款加密貨幣，結果導致市場憧憬加密貨幣將可於PayPal全球2600萬家商戶使用。比特幣作為加密貨幣龍頭，自然成為了市場炙手可熱的炒賣對象。

雖則黃金和比特幣存在競爭，但嚴格來說黃金不可能被比特幣替代，皆因特性各異。就以充當「貨幣」特性為例，黃金經歷了逾千年實證後，早已證明其產出不足以應付世界經濟不斷擴張的交易需求。至於比特幣和其他加密貨幣一直受制於公眾認受性問題，所以持有比特幣人數不多，再加上比特幣發行量有限，導致價格非常波動，不適宜作貨幣。

加密貨幣料成新「資產類別」

雖然比特幣不太可能被任何國家政府承認為法定貨幣，卻無阻市場投機者炒賣比特幣，而且參與比特幣交易人數正與日俱增。比特幣能否成為通用貨幣，和比特幣是否屬於「可投資資產」（investable asset）根本是兩件不同性質的事。有些人就是過不了這個邏輯陷阱，結果一直指比特幣是騙局。世上有很多所謂資產，說穿了其實都只是純粹炒賣供求，例如紅酒、字畫、古玩就是典形例子，試想難道拍賣張大千字畫也是騙局？

因此，筆者相信未來將有愈來愈多投資者把加密貨幣分類為新的「資產類別」（asset class），並把加密貨幣與黃金歸納為「另類投資」（alternative investment）。

以往另類投資都是機構投資者不可或缺的資產類別，另類投資項目主要包括國家基建項目股份或債劵、初創基金、對冲基金、房地產項目和貴金屬期貨等。一般來說，另類投資項目所涉及價格風險和違約風險極高、資產流動性通常是極差，所以另類投資通常不會超過整體投資組合總金額的10%。由於這些項目與傳統股票和債劵投資的關連系數不高，有些甚至相反，所以另類投資是用以增加整體投資組合回報和分散風險的絕佳之選。

注意ETF價格多內含溢價

從前，另類投資項目的投資門檻大都很高，一般投資者難以參與，但自從ETF大行其道後，參與另類投資再不是機構投資者專利。以投資比特幣為例，如今小投資者也可以透過購入相關ETF來持有比特幣，既方便且門檻低。不過，有一點投資者必須注意，但凡以ETF形式持有信託資產或合成資產，相關ETF價格大都較其淨資產值高，也就是說ETF價格內含溢價。因此，大家在投資ETF前必須多做功課，以免當資產價格上升時，ETF價格因溢價縮窄而下跌。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

上 / 下一篇新聞

基金公會倡檢討第二上市保障 美上市中概股監管較寬鬆 港續享披露豁免
基金公會倡檢討第二上市保障 美上市中概股監管較寬鬆 港續享披露豁免
9中概股籌逾1300億 撐半邊天
9中概股籌逾1300億 撐半邊天
鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨
鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨
安永：星洲虎視眈眈 豁免助吸客
安永：星洲虎視眈眈 豁免助吸客
工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點
工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點
彭博：「3桶油」或成美除牌目標
彭博：「3桶油」或成美除牌目標
2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股
2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股
已減持阿里系 觀望監管變化
已減持阿里系 觀望監管變化
憂下半年收水 富國減持高估值股
憂下半年收水 富國減持高估值股
流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗
流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗
港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源
港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源
陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長
陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長
HKIRC研拓「made in hk」域名 助企業釐清產地
HKIRC研拓「made in hk」域名 助企業釐清產地
企業登記「.hk」域名拓網上市場
企業登記「.hk」域名拓網上市場
新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍
新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍
港吉野家高層再變動 日本代表降職後離任
港吉野家高層再變動 日本代表降職後離任
微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題
微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題
日本微藻產業最具規模
日本微藻產業最具規模
張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭
張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭
鄺翠玲：改善居住環境與買樓收租的抉擇
鄺翠玲：改善居住環境與買樓收租的抉擇
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：中概股排隊上市 港交所購22476
金子：中概股排隊上市 港交所購22476
張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大
張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大
蔡金強：ATM隨時變真ATM
蔡金強：ATM隨時變真ATM
潘啓才：中策萬事俱備待東風
潘啓才：中策萬事俱備待東風
艾雲豪：股神別開生面的投資哲學
艾雲豪：股神別開生面的投資哲學
謝偉銓：停車場移入地底未必環保
謝偉銓：停車場移入地底未必環保
400萬九成按揭樓盤有得揀
400萬九成按揭樓盤有得揀
沈永年：放下仇怨 做個開心快活人
沈永年：放下仇怨 做個開心快活人
陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年
陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年
李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下
李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下
黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納
黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納
陸振球：大選翌年2月美股多跌
陸振球：大選翌年2月美股多跌
陸振球：波動巿低槓桿反能賺錢
陸振球：波動巿低槓桿反能賺錢
林少陽：京東拼多多染藍機會高
林少陽：京東拼多多染藍機會高
技術取勝：平保處上升通道
技術取勝：平保處上升通道
李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹
李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹
潘迪藍：美元或超賣卻未失控
潘迪藍：美元或超賣卻未失控
沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線
沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線
蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後
蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後
李順威：運氣難強求 炒股靠努力
李順威：運氣難強求 炒股靠努力
恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars
恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars
劉思明：港股看美匯 新興巿場或突破
劉思明：港股看美匯 新興巿場或突破
何啟聰：股價現調整 小米沽27146
何啟聰：股價現調整 小米沽27146
瑞銀亞洲：新經濟續為焦點 恒科購18557
瑞銀亞洲：新經濟續為焦點 恒科購18557
摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181
摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181
周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪
周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪
王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣
王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣
曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要
曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要
湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚
湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚
陳永傑：量寬未停 資產升水
陳永傑：量寬未停 資產升水
廖偉強：今年樓價料至少升一成
廖偉強：今年樓價料至少升一成
布少明：北水遲早重臨香港樓市
布少明：北水遲早重臨香港樓市
李志成：新年曙光現 樓市見動力
李志成：新年曙光現 樓市見動力
憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場
憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場
元旦日連周末長假一手沽60伙
元旦日連周末長假一手沽60伙
十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺
十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺
第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推
第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推
尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場
尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見
瓏門均呎1.8萬 兩年新高
瓏門均呎1.8萬 兩年新高
專家：人幣看6算 趁回調吸
專家：人幣看6算 趁回調吸