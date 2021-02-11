謝紹榮：比特幣可透過ETF低門檻參與

比特幣之所以於去年第四季突然爆升，全賴跨國支付平台PayPal於去年10月公布所有美國註冊用戶，可於11月起使用PayPal電子錢包來買賣包含比特幣以內多款加密貨幣，結果導致市場憧憬加密貨幣將可於PayPal全球2600萬家商戶使用。比特幣作為加密貨幣龍頭，自然成為了市場炙手可熱的炒賣對象。

雖則黃金和比特幣存在競爭，但嚴格來說黃金不可能被比特幣替代，皆因特性各異。就以充當「貨幣」特性為例，黃金經歷了逾千年實證後，早已證明其產出不足以應付世界經濟不斷擴張的交易需求。至於比特幣和其他加密貨幣一直受制於公眾認受性問題，所以持有比特幣人數不多，再加上比特幣發行量有限，導致價格非常波動，不適宜作貨幣。

加密貨幣料成新「資產類別」

雖然比特幣不太可能被任何國家政府承認為法定貨幣，卻無阻市場投機者炒賣比特幣，而且參與比特幣交易人數正與日俱增。比特幣能否成為通用貨幣，和比特幣是否屬於「可投資資產」（investable asset）根本是兩件不同性質的事。有些人就是過不了這個邏輯陷阱，結果一直指比特幣是騙局。世上有很多所謂資產，說穿了其實都只是純粹炒賣供求，例如紅酒、字畫、古玩就是典形例子，試想難道拍賣張大千字畫也是騙局？

因此，筆者相信未來將有愈來愈多投資者把加密貨幣分類為新的「資產類別」（asset class），並把加密貨幣與黃金歸納為「另類投資」（alternative investment）。

以往另類投資都是機構投資者不可或缺的資產類別，另類投資項目主要包括國家基建項目股份或債劵、初創基金、對冲基金、房地產項目和貴金屬期貨等。一般來說，另類投資項目所涉及價格風險和違約風險極高、資產流動性通常是極差，所以另類投資通常不會超過整體投資組合總金額的10%。由於這些項目與傳統股票和債劵投資的關連系數不高，有些甚至相反，所以另類投資是用以增加整體投資組合回報和分散風險的絕佳之選。

注意ETF價格多內含溢價

從前，另類投資項目的投資門檻大都很高，一般投資者難以參與，但自從ETF大行其道後，參與另類投資再不是機構投資者專利。以投資比特幣為例，如今小投資者也可以透過購入相關ETF來持有比特幣，既方便且門檻低。不過，有一點投資者必須注意，但凡以ETF形式持有信託資產或合成資產，相關ETF價格大都較其淨資產值高，也就是說ETF價格內含溢價。因此，大家在投資ETF前必須多做功課，以免當資產價格上升時，ETF價格因溢價縮窄而下跌。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]