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李若凡 匯市前瞻

投資策略

李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下

【明報專訊】美匯指數維持在90下方，並跌至2018年以來新低。美元轉弱，主要是因為年底倉位調整引發美元沽盤，風險偏好上升亦為美元帶來壓力。具體而言，周三英國批准阿斯利康疫苗，該疫苗儲存要求比輝瑞和Moderna的疫苗低，更適合大範圍供應。這加上美國新刺激方案，强化市場對疫苗有助於全球經濟復蘇的預期。另外，周三歐盟簽署了英國脫歐貿易協議，隨後英國議會亦予以批准。這意味着有序脫歐漸漸成為現實，市場部分不確定性有所消退。

短時間內，市場仍將關注美國刺激方案相關的不確定性及歐美疫情，例如美國參議院共和黨領袖推遲就新提案的表決。不明朗因素可能使美元指數暫時在90左右徘徊。不過，展望未來，市場對疫苗和刺激方案推動經濟復蘇的憧憬（拜登政府可能推出新一輪刺激政策），可能令美元反覆向下。

美元持續下滑，加上疫苗和英國脫歐等利好消息，掩蓋了市場對疫情的擔憂，支持歐元進一步上升。不過，歐洲央行官員Rehn稱正密切監控匯率的消息，使歐元收窄升幅。展望未來，隨着疫苗面世及歐盟推出復蘇基金計劃，預期歐元兌美元仍可能進一步上試1.25水平。

美元兌日圓跌向103水平，因市場氣氛良好及年底倉位調整，令美元走弱。展望未來，日圓或維持偏強的勢。若疫苗和美國新刺激方案帶動全球經濟復蘇，美元可能延續下行趨勢，從而利好日圓。另外，日本央行進一步放寬政策空間有限，將減少日圓進一步升值的阻力。

陰霾漸去風險偏好升 紐元或偏強

澳元兌美元創2018年4月以來高位。市場對全球經濟復蘇前景感到樂觀，打壓美元，令風險貨幣澳元上漲。展望未來，市場情緒將繼續主導澳元走勢。另一方面，據傳媒報道，中國不滿澳洲對華政策並限制澳洲多種商品進口，澳洲參議員莫蘭表示中澳關係緊張可能進而升級至軍事衝突。儘管如此，在中澳衝突不涉及關鍵貨品鐵礦石的情况下，其對澳元的影響或有限。紐元兌美元延續本周連續3天升勢，並創2018年4月以來新高。具體而言，美國總統簽署紓困方案、英國議會批准脫歐貿易協議及英國批准新疫苗等利好消息，令風險偏好上升，帶動商品貨幣紐元上漲，短期內紐元或偏强。

經濟保持優勢 人民幣上望6.4

儘管美元進一步走弱，但購匯情况持續限制人民幣升幅，短期內人民幣可能維持在6.5至6.55區間內。另一方面，周三中國及歐盟領導人共同宣布完成中歐投資協議談判，這反映中國對外開放的決心。在利率優勢的帶動下，中國進一步對外開放，可能引來更多資金流入。此外，經濟優勢及貿易順差亦可能在明年上半年保持。因此，若美元進一步走弱，人民幣兌美元或上望6.4甚至6.3的水平。

華僑永亨銀行經濟師

[李若凡 匯市前瞻]

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