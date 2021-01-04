陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年

2021年就更應該要開心地生活。不要再為瑣碎事煩惱、不要再和別人斤斤計較、不要再胡思亂想、不要再悲傷難過。凡事豁達一點、放下多一點，生活自然就會有愜意的樂趣。

2021年就更應該要輕鬆地生活。如果覺得累了就要休息、覺得倦了就要早睡。不要為金錢弄致身心疲憊，也不要為追求過度的慾望而勞累。凡事知足一點，看淡一點，生活自然就會變得更愉快。

2021年就更應該要舒服地生活。該吃的就去吃、該花的就去花，按照自己的心意去過每一天。不要再被昨日困擾、不要再為未來擔憂，舒舒服服地接受歲月的洗禮，生活就會變得瀟灑和從容。

2021年就更應該要珍惜生活。要珍惜時間、珍惜真情、珍惜家人、珍惜朋友，珍惜活着的每一天，做自己想做的事，愛身邊值得愛的人，生活就不會留下任何遺憾。

徐小鳳的老歌《每一步》有一段：「明日再要走幾多路？誰人能計？誰能知天有幾高？憑自信努力做，要得到的終得到，以後就算追憶也自豪」。祝願每一個退休者在新的一年裏再沒有壓力和煩惱、再沒有艱難和痛苦，生活愈來愈富足，心態愈來愈優游和包容。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]