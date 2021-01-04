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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：放下仇怨 做個開心快活人

【明報專訊】筆者早前在微信認識了一位志同道合的「同道中人」，經常分享彼此對宗教、政治、生活方面的看法；直至最近相約進餐，才發現這位朋友竟然是香港某知名保健產品品牌的主席兼創辦人，當然要去會一會他。首次見面當天，筆者已打從心底有很多話題想要向這位朋友蔡先生傾談，生怕一旦錯過了這次機會，又要留待下次大家剛好也在同一城市，相約見面才能再續了。

蔡先生是一位很正面樂觀，樂於分享自己的想法和經歷的人，他指其性格有部分是遺傳自父親。他的父親兒時於潮洲生活，當年他的爺爺是位地主，家中過着無憂的生活，直至中國解放，土地被政府充公，他的爸爸一夜之間從「太子爺」變成要幫忙下田耕種，連學業也無法完成。當年向蔡爺爺租地耕種的農民，不但能分到農地，更肆無忌憚地欺負他們；後來文化大革命開始，他們才到香港定居。

內地人及城市質素已大幅改善

當年共產黨希望將全國財產平均分配，令蔡爺爺失去田地的擁有權和主要收入來源，蔡爸爸從此要過着腳踏實地的生活；雖然政府後來有賠償給受影響的人民，但蔡爸爸仍然要辛勞工作至近70歲。不過，他沒有埋怨政府，甚至到近年，中國改革開放後，蔡爸爸經常到內地探親，看見中國今天的進步，更是打從心底替她感到高興。香港的年輕人沒有經歷過文革等事件，也沒有被國家迫害，卻比年長一輩的港人更討厭和痛恨內地政權，實在令人感到莫名其妙。若要數算仇怨，當年日本侵華帶來的傷害豈不是更大嗎？為甚麼這些港人不但不討厭日本，還經常到日本旅行，為她的進步而感到高興，對自己的祖國卻如此「記仇」呢？

近年內地人的質素比以往改善了很多，尤其是在已發展的城市，昔日人車爭路的場面，已經很少機會看到，反而多了很多司機，會主動讓行人先過馬路。在有交通燈的地方，行人普遍都很遵守交通規則，街道亦十分清潔，鮮有垃圾的蹤迹。不少年輕一代的港人表示，十分懷念回歸前的生活，說英國把香港管治得有多好，部分人更希望移民到英國。其實港英時代有段時期的社會十分混亂，官場腐敗、到處都有劫案發生，導致民怨沸騰；蔡先生小時候在藍田居住，也經歷過數次在家附近被人搶劫。直到殖民統治的後期，港英政府終於平定香港的局面，也開始對香港有實質的貢獻，港人才開始逐漸對港英政府有信心。上世紀70及80年代出生的港人，正好只經歷了繁榮安定，部分人才會這麼依戀英殖時期的生活。

部分人只經歷殖民地最後繁榮時期才依戀港英

當年香港是英國殖民地，身分與英國公民有別，管治上當然也比較自由；而香港是中國領土的一部分，是鐵一般的事實，中央又十分看重國家安全這個議題，因此任何人做了有機會危害國家安全的事情，即使在一國兩制的原則下，中央也絕不會袖手旁觀。無論是中國還是英國，每個國家或地區政府的管治方式，都有其目的和優點缺點；學習放下仇怨，多點欣賞別人，自己也會活得更快樂呢！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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