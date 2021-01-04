經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：停車場移入地底未必環保

【明報專訊】香港車多但泊位少，導致塞車與違泊問題嚴重，部分車位被炒至天價，比不少細單位售價還要昂貴。有業界人士指出，香港車位短缺問題在過去10年日益惡化，政府正是始作俑者，其理由原是為了環保。

車位短缺問題惡化 政府始作俑者

特首會同行政會議於2010年通過一系列促進可持續建築設計的措施，包括收緊給予停車場與車位的樓面面積寬免：建於地面或以上樓層、且無法配備電動車充電裝置的車位，需要計算100%的總樓面面積；如新建車位可配備電動車充電裝置，則可享有50%的樓面面積豁免；建於地底的停車場及車位，更可獲100%豁免。

香港寸金尺土，業主與發展商在商言商，自然希望盡用土地的核准樓面面積，用作興建最必需、最賺錢的住宅、商舖和寫字樓單位，盡量減少樓宇的車位數目或將車位移至地底。由於興建地庫停車場涉及挖掘、鞏固、防水、抽風及加強照明等額外工程，在車輛通道與柱位設計方面限制亦較大，建築成本遠高於地面停車場，結果自然是起得愈少就愈划算。

此外，政府近年陸續收回多區的臨時停車場用地和拆卸多個舊式大型停車場，改作建屋或其他發展用途，亦導致車位供應賣少見少，追不上車輛數目增長，令塞車與違泊問題愈見嚴重。

上述改變車位樓面計算方法的政策，原意是要減少發展商在地面興建超巨型、樓貼樓的停車場與平台，以免影響區內的通風、採光和景觀，卻無考慮到興建地庫停車場會產生大量建築廢料、施工期較長、用於抽風及照明的電力會大增等有違環保的因素。因車位不足而引發的塞車問題，亦會增加燃油消耗和廢氣排放，同樣與環保減碳的目標背道而馳。

因應市民與議員批評，政府最近又改變政策，要求所有新建的公私營建築物盡量加建車位，但有關豁免樓面的政策並沒有取消或改動，業主與發展商始終缺乏誘因配合。

控制私家車增加方為治本

其實要有效解決塞車與違泊問題，治本方法還是要控制私家車增加。私家車首次登記稅已多年沒有大幅調整，應是時候作出檢討，尤其是針對貴價、高耗油量的私家車，但同時亦要考慮鼓勵現有車主轉用電動車、避免商用車老化、打擊濫用「T牌」來避稅等問題。

另外，政府亦要鼓勵以單車及共享交通工具代步、改善公共交通接駁及增加轉乘優惠、整合過分重疊的巴士路線、加快規劃和興建新鐵路與跨區高速公路等。與覓地建屋一樣，政府必須多管齊下，才有望解決香港的交通運輸問題，並為環保作出實際貢獻。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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