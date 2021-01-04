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艾雲豪 巨星經濟

投資策略

艾雲豪：股神別開生面的投資哲學

【明報專訊】感謝編輯給在下開闢「主場」。從事股權投資多年的筆者，心目中的超級巨星首選巴菲特。年過九十的巴翁，狀態之佳為人樂道，要訣之一，相信是他熱愛運動。巴翁是美職棒球的粉絲和小股東，近年在旗艦巴郡的股東年會後常安排股民觀賽；講投資哲學時，又常以運動作為場景。下面，讓我們一窺巴氏定理的運動篇。

贏家通吃的運動機理

2020年的年會，巴翁以一個和在下新書《超級巨星經濟學》相同的調子，解構近年運動明星收入兩極化的現象。會中有人問：「你如何評價資本主義？」

作為最著名的既得利益者，老巴沒有逃避，直指出市場經濟的確製造了不少破壞：「……發明電視、有線電視和付費收看，從此就不一樣了，比起那位在1941年擊球速度達0.406（是頂尖棒球手的水平）、年收入2萬的仁兄，現在頂級聯賽中連最邊陲的球員所賺到的，都不止此數。以前場館不過3、5萬人，但今日就有整個國家和市場作為後盾，某個體賺到的，遠超應該賺到的。市場經濟太容易造就贏家通吃。我們一方面不應阻止努力和想像，但另一方面，又有太多的運氣，而且財富本身也會製造麻煩……」

這不就是《超經》中成就和運氣的濃縮版？

巴菲特芒格擅用運動解釋投資

多年來，巴菲特以風趣的語言和運動的場景，解釋投資理念：

1989：投資是要向前看的，往績是在不同的形勢下產生的，忘記這一點，就像領隊在考慮一個42歲老將時還用他過去的生涯數據！

1992：投資就像棒球比賽，目光應放在跑動中的賽事，而不是積分板……我們應看重「全壘打」，不是平均分。

1995：投資應該學棒球領隊，讓別人的「全壘打」替我們賺錢。（草譯：領隊不該搶着要擊球，找優秀的球員就好了。）

1996：我們不會對子公司的老總指指點點，就像足球領隊的一些同學喊：「我對你百分百支持，不管你打贏或者打和！」（草譯：打敗的話就別回來了。）

1997：好的擊球手，不常出手，有耐性，等到皮球來勢正好的時候全力一擊，那是進入名人堂和成為路人甲的分別。

1998：我公司喜歡用現金而不是發新股收購企業，就像棒球隊不會拿一個擊球高手換一個普通擊球員一樣。

2013：我的投資組合，像好的籃球隊一樣，長期持有幾個未來的巨星，當這些球員的專利收入愈來愈多的時候，我們更應持得牢固。把組合中最賺錢的股票賣出，就好像叫公牛隊把貢獻日重的米高佐敦賣掉一樣傻。

就連巴翁的老拍檔，同樣老而彌堅的查理芒格，也受其感染，學會用運動說話。

2014： 老巴像籃球領隊，只以7個最佳球員作賽，這幫人愈打愈強……老巴也只做自己勝任的事，50年來，功力日深。運動經濟學，由二翁道來，別開生面。

（資料來源：2020引文/rev.com；其他/Letters to Shareholders By Warren Buffett）

[艾雲豪 巨星經濟]

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