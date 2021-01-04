潘啓才：中策萬事俱備待東風

在11月4日，公司出通告宣布正在評估一項潛在交易，收購一家於香港從事保險業務的公司的股本權益，如董事會決定進行潛在交易乃符合本公司利益，將提交一份無約束力的收購意向。由於在初步投標程序提交之標書將由潛在賣家進行考慮及評核，因此無法確定潛在交易將按本公司提出之條款進行或全面進行。不用講，這肯定是一項重大收購，否則就不用出通告啦。

鄭家純入股成中策最大股東

再於11月17日，公司又出了通告，向非關連人士出售公司的飛機租賃業務。

然而最重要的部分，就是11月20日，以每股0.06元配逾33.97億股新股給超級富豪鄭家純，涉資2.039億元，集資淨額為2.035億元。認購價較之前的周五收報0.067元折讓10.45%，入股「中策集團」，佔該公司已發行股份約20%，及擴大後之已發行股份約16.67%。換言之，鄭家純以2.035億元，入股「中策集團」，佔該公司已發行股份約20%，及擴大後之已發行股份約16.67%。成為中策集團最大股東。這幾件事令「中策集團」的股價節節上升，從7月頭低過3仙，升至最近的0.25元升左超過7倍。好明顯係受消息刺激啦。

出售非核心業務 「執乾淨」公司

從以上三宗事項，我地可以作出解讀。

第一，中策集團賣出非核心業務，意即「執乾淨」公司。本來，公司還有貿易業務，但在新冠肺炎疫情下，其電子組件貿易業務的營業額已下降了99%，溢利也下跌了95%，換言之，已變得微不足道。

第二，現時中策集團的核心業務是金融業，從它正準備收購保險公司來看，它正準備向呢個方向發展。事實上，現時金融業的最好搵既板塊之一，就是保險業。就連股神巴菲特都係憑藉保險業賺取第一桶金，在香港，小超人李澤楷開間FWD，全力發展保險業務，都係眾所周知的事了。

鄭家保險業大展拳腳意圖明顯

第三，鄭家純作為世界級富豪，正是鳳凰不落無寶之地，他的入股，必然有其後着，決不可能為左在現時區區的二十多億元市值。事實上，周大福及鄭家對於保險業向來大有興趣，2年前，佢旗下新創建（0659）就以215億元，收購「富通保險」，這也證明了他及其家族想喺保險業大展拳腳。

再睇財番中策集團的《中期報告》，其資產淨值足有33.72億元，並且轉虧為盈，有5165萬元的利潤。至於其主席柯清輝，則是以前匯豐控股（0005）的香港區大班，長袖善舞，與中港權貴關係良好。呢個顯示出，這是一間形象好好的公司，再加上鄭家純的加持，萬事俱備，只欠東風，相信中策集團就差在一項亮眼的核心業務，便可以起飛。大家可以留意吓呢間公司既未來動向，尤其係保險業方面既發展。

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[潘啓才 通天財技]