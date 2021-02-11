蔡金強：ATM隨時變真ATM

2020年是超級龍頭，尤其科網龍頭的天下，從美國到A股到港股都一樣，美股是FAAMG，港股是ATMXJ，股民尤其是對前面的ATM——阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）到了癡迷地步，而這些龍頭們確實股價也相當爭氣。可花無百日紅，當紅炸子雞的ATM三兄弟在2020年的最後一個來月卻遭遇滑鐵盧，尤其是阿里巴巴和美團也回挫不少。是誰有這樣的威力呢？在中國誰能有這樣的威力，答案只有一個，就是政府，中國歷史幾千年，從來都是「官本位」，再有錢的商人也只是商人，士農工商在歷史上就是階級的排列，現在就算商再高，也跟士望塵莫及，所以當馬道長在陸家嘴金融會議上當着國家頂級領導說「中國不會出現金融制度崩潰，因為中國的金融本身就沒有制度可言」，結局就注定了。所以才有後來的螞蟻集團上市臨門一腳擱淺，後面政府祭出的「反壟斷」大旗就更猛了。

經濟工作會議：2021首務「反壟斷」

12月14日，國家市場監督管理總局發布通知，依據《反壟斷法》第48條、49條，對阿里投資收購銀泰百貨、閱文集團（0772）收購新麗傳媒和豐巢網絡收購中郵智遞的三個案子，處以行政處罰。後來，除了巴巴，美團在北京也被人告了「壟斷」。在政府2021經濟工作會議報告中，更是明文說明2021年第一要務就是「反壟斷」。所以，不得不說，2021年的ATM大家最好還是小心點，分分鐘真變成ATM（自動提款機）。大家也別詫異，事實上全球都很可能展開對超級科網巨頭的反壟斷，他們的實力、規模和賺錢真是已經到了不得不反壟斷的時候了。

歐美也加大力度打壓科技巨頭

美國四大科技巨頭谷歌（GOOGL）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、facebook（FB），正在遭遇互聯網有史以來最嚴苛的反壟斷調查。2020年10月，在長達16個月的調查之後，美國眾議院司法委員會發布了一份長達449頁的科技反壟斷調查報告，直指四大科技巨頭濫用市場支配地位、打壓競爭者、阻礙創新，並損害消費者利益。歐盟也多次盯上科技巨頭，僅谷歌一家，歐盟近三年來對其開出的反壟斷處罰的金額已累計超過90億美元。2020年在11月，歐盟還指控了亞馬遜。

回到國內，中共中央政治局12月11日召開會議，分析研究2021年經濟工作，會上要求強化反壟斷和防止資本無序擴張。這是自中國《反壟斷法》生效以來，中共中央政治局首次明確表示強化反壟斷。確定的說，2021年，將會是互聯網巨頭面臨的監管大年！對於中國的互聯網巨頭來說，過去20年靠着保護主義和寬鬆的監管環境，在國內野蠻生長，賺得盆滿缽滿。2021年對他們將是極為挑戰的一年。小金人覺得2021年投資者可能得變變陣，當然也別幸災樂禍，我們應該有一個理性的認知，反壟斷反的既不是公司這個主體，也不是公司的壟斷地位，而是公司的不合法行為。

2021年專注顛覆式創新

2021年小金人覺得投資者應該更為謹慎一點，2020年讓大家大跌眼鏡的好在2021年很難複制。今年的行情在上半年還有機會，畢竟全球流動性這麼強。下半年得小心全球經濟真的進入衰退，况且如果新冠疫情在2021年下半年還沒受控，環球經濟危矣!

2021年小金人覺得投資者可以專注在具有顛覆性創新的領域，大家除了熟悉的新能源汽車和可替代能源外，這裏小金人再指出另外兩個領域，供大家參考：

人工智能：人工智能在風險評估、流程效率等方面帶來廣泛的應用，在未來20年，人工智能領域將會成為10萬億美元級別的投資賽道，具體到標的方面，這方面，美股的Square（SQ）和Lightspeed（LSPD）兩大數據技術的公司可以留意。

區塊鏈技術：2020年年底比特幣價格暴漲，進場的主要都是正規的全球領先機構，不是抄家，所以大家得留意，區塊鏈技術一定會去除各種中介，例如銀行，從而降低交易成本，潛力不可忽視。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]