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經濟
2021年1月4日星期一
基金公會倡檢討第二上市保障 美上市中概股監管較寬鬆 港續享披露豁免
9中概股籌逾1300億 撐半邊天
鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨
安永：星洲虎視眈眈 豁免助吸客
工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點
彭博：「3桶油」或成美除牌目標
2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股
已減持阿里系 觀望監管變化
憂下半年收水 富國減持高估值股
流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗
港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源
陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長
HKIRC研拓「made in hk」域名 助企業釐清產地
企業登記「.hk」域名拓網上市場
新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍
港吉野家高層再變動 日本代表降職後離任
微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題
日本微藻產業最具規模
張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭
鄺翠玲：改善居住環境與買樓收租的抉擇
環球經濟數據
金子：中概股排隊上市 港交所購22476
張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大
蔡金強：ATM隨時變真ATM
潘啓才：中策萬事俱備待東風
艾雲豪：股神別開生面的投資哲學
謝偉銓：停車場移入地底未必環保
400萬九成按揭樓盤有得揀
沈永年：放下仇怨 做個開心快活人
陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年
李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下
謝紹榮：比特幣可透過ETF低門檻參與
黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納
陸振球：大選翌年2月美股多跌
陸振球：波動巿低槓桿反能賺錢
林少陽：京東拼多多染藍機會高
技術取勝：平保處上升通道
李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹
潘迪藍：美元或超賣卻未失控
沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線
蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後
李順威：運氣難強求 炒股靠努力
恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars
劉思明：港股看美匯 新興巿場或突破
何啟聰：股價現調整 小米沽27146
瑞銀亞洲：新經濟續為焦點 恒科購18557
摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181
周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪
王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣
曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要
湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚
陳永傑：量寬未停 資產升水
廖偉強：今年樓價料至少升一成
布少明：北水遲早重臨香港樓市
李志成：新年曙光現 樓市見動力
憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場
元旦日連周末長假一手沽60伙
十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺
第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推
尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見
瓏門均呎1.8萬 兩年新高
專家：人幣看6算 趁回調吸
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
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9中概股籌逾1300億 撐半邊天
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