經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭

【明報專訊】過去兩周全球股指穩中向好，中港股市向上突破，但美股內部走勢相當波動，尤其是高升股沽壓非常厲害。本倉持有的Trade Desk、Square等都顯著下跌，但大價科技股則偏穩。臨近年尾，投資者都要為新一年作部署，高升股升幅普遍很誇張，先行部分獲利，換馬至一些落後、炒復蘇概念的股份，也是一個較穩健的組合部署。

坦白說，Trade Desk、Square的跌勢相當急，純以走勢來看，就好像見頂後轉勢向下，前者由970元水平，數日內急挫至800元，幅度接近20%，後者也跌超過10%。跌勢其實可以分三種，情緒影響、估值過高、邏輯有變。全球業務模式走向數碼化、雲計算化、網絡支付等都是大趨勢，邏輯不會變，問題是究竟屬短暫的情緒影響還是估值太高需要回調。如果是短期震盪，回調幅度已經足夠，再跌的話，有必要止賺。

大幅回落熱炒股 再度發力需時

中概電動車是2020年炙手可熱的主題，隨着蔚來、小鵬和理想全都在高位成功配股，股票供應增加，股價大幅回落後便乏力再上。筆者不是說3隻股份不會再升，大幅回落的熱炒股，往往在一段時間後又能發力，但需要市場在低位整固、換手，等待有新主題便再度發力。

近期汽車的炒作主題是無人駕駛。近期消息較多的是Tesla和百度，前者早已推出Autopilot，收集用戶大量駕駛數據，在發展無人駕駛有強大優勢。10月又推出全新的「Full Self-Driving」（FSD）測試版軟件，可讓特斯拉電動車從「Autopilot」自動輔助駕駛模式，升級至全自動駕駛系統。

市值細概念火爆 中線值博

百度近年拿下多個大城市的智慧交通項目，也在北京、長沙、重慶等城市開放自動駕駛打車服務，已有逾10萬民眾體驗。12月女股神Cathie Wood首次買入百度並連日增持，更是刺激股價大升，再加上不斷傳出百度造車的消息，早前有指會聯同吉利（0175）、一汽等生產，近日更傳百度自行製造。

百度的設局，重點是市值細、概念卻火爆。自動駕駛最早入場的是谷歌旗下的Waymo，現已在鳳凰城提供服務，但由於谷歌市值太大，股價受自動駕駛的助益相對有限。反觀另一小型自駕股Aptiv，由2020年疫情低位33美元升至130美元，但最新市值才352億美元。

百度雖然被ATM等科技巨頭甩在身後，但爛船也有三斤釘，市值最低也有300億、400億美元。近期急升至737億美元，大約是多了一個Aptiv的市值。你可以說現價已反映了自動駕駛的價值，但一個全升浪，首個直線拉升往往是搶貨推動，之後橫行後再升才是主升浪。另外，百度是內地自動駕駛的龍頭，中央會給予更多支持，價值應較中小型的Aptiv更高，值得博其中線再上。

本周會沽出CGC，買入10股TESLA。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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