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微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題

【明報專訊】全球長年面對不同的糧食問題，近年出現的解決方案亦百花齊放。有本地初創公司提出，利用人工培植的微藻，來紓緩營養、食品安全及魚類資源日漸枯竭等問題。雖然規模仍然偏小，但技術方面已有眉目，未來若能擴大規模，有機會發展成本地的新興產業。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

甲茵科技創辦人兼行政總裁張遴琪表示，公司在2013年開始研究微藻培植技術，以香港來說，相信是先行者。具體是要研究出使用什麼樣的環境因素，包括溫度、光譜和照射時間、水質、營養液的配方，甚至水流方式等，可以優化微藻生長速度及營養成分，以符合經濟原則的方式培植微藻，協助解決糧食、營養、食品安全及魚類資源枯竭等問題。

他指出，有多達約60種營養成分可以從微藻中提煉出來，包括多種維他命、氨基酸、植物蛋白質、β-葡聚糖、抗氧化物、脂肪酸等。當中某些營養成分有海產味，例如蝦紅素（蝦青素）。但他強調，每種微藻特性可能有分別，可以優化一個品種，並不代表就適合其他品種。例如，個別品種微藻在礦泉水生長速度會加快，但其他品種卻沒有分別。經過一輪研究之後，公司鎖定主力培植小裸藻。因為小裸藻的植物蛋白質含量較高，其生長速度亦算快，每10至12小時就可以增長1倍。現時，公司能夠培植出植物蛋白質含量佔其重量達35%至60%的小裸藻，並可以應客戶要求來調節。

設施規模所限 仍處試產階段

張遴琪認為，小裸藻的植物蛋白質含量高，非常適合作為奶製品和肉類的代替品。未來公司可以有兩種商業模式，第一是直接銷售小裸藻；第二是將小裸藻製成食品或營養補充品之後才銷售。由2013年至今，公司已累積投資數百萬元。現時公司在上水設有面積共3000方呎的培植場和辦公室；在科學園亦有另一個辦公室。

提煉蝦紅素推自有品牌「素蝦子麵」

他又稱，過去一兩年，公司已經試產和銷售過幾款產品，但產量有限，大部分未公開發售；當時主要是將微藻賣給一些相熟的廚師，讓他們用來製作食品。有廚師專門使用微藻來製作素食菜式，亦有製成藍色的醬料，配搭三文魚；以及製成不同顏色的糖霜用於Cupcake。此外，有烘焙師將微藻加入韓式的「紅茶菌」發酵飲品（Kombucha）。在2018年，公司曾經將微藻加入冰皮月餅和年糕內，賣給科學園內相熟公司。2020年，公司利用小裸藻研發「全素香腸」，因為要找到合適的食品廠代工生產，暫時還未推出。

由於現有設施所限，公司培植微藻的規模暫時較小，所以採取了兩條腿走路的模式，除自行培植微藻之外，同時亦從其他地區輸入由微藻提煉出來的營養成分，在本地銷售或製造食品。公司已從美國購入螺旋藻粉，讓飼養者加入貓狗的日常食物中，作為營養補充品。2020年，公司又向同行購入從人工培植深海微藻提煉出來的蝦紅素，委託本地的麵廠代工，製成低鹽的「素蝦子麵」，以自有品牌Eiyoka推出市場，暫時主要透過其網站銷售。公司稍後會再推出一款不含雞蛋的「全素蝦子麵」，希望屆時能夠在連鎖素食超市上架。

擬推「植物魚蛋」 研製「植物魚肝油丸」

公司下一步的兩個大計，是利用蝦紅素在本地製造「植物魚蛋」及「植物魚肉」。其中，以植物魚蛋較快實行，十分適合本地飲食文化，希望能找到本地肉丸工場代工生產。至於植物魚肉，則希望找到連鎖快餐店合作，透過「植物魚柳包」的方式推出。

中長期來說，公司希望使用從人工培植深海微藻提煉出來的DHA和EPA等，來製造「植物魚肝油丸」，毋須出海捕魚，不會有重金屬風險，不受休漁期限制，更不會引致魚類資源枯竭。公司2020年入選工總轄下香港初創企業協會主辦的「初創飛昇計劃」之後，年底獲安排與飲食業者和食品生產商配對，探討合作機會。最近，公司和投資者商討融資，希望擴充培植設施。不過，張遴琪表示，這門生意要中長期才會有回報，不是很多投資者有眼光和耐性。

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