新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍

集團香港區總經理薛榮斌表示，雖然去年企業客戶急跌，但中心會員人數卻按年急增一倍有多，主要基於在家工作和在家學習的趨勢帶動。薛榮斌更指，中心去年全年收入和2019年相若，惟未透露具體數字。他預計會於旺區如尖沙咀或旺角等區域選址，新增一間培訓中心。

受在家工作在家學習趨勢帶動

香港新東方廚藝培訓烹飪學校於2017年成立，主打中高檔路線的烹飪中心。薛榮斌坦言，香港的烹飪市場與內地截然不同，內地主打職業培訓，香港則是以烹飪為興趣和享受為主。

薛榮斌稱，中心一直以企業活動為主要客戶群，成立時由80間企業客戶數目，增加至2019年的150間。他形容2019年時的預約相當爆滿，平均的每個企業的參加次達2至3次。

不過，受疫情和限聚令影響，薛榮斌坦言，2020年初收入急跌，企業活動預約幾乎完全消失，惟6月至7月限聚令放寬有稍微增加。同時，會員班和主題班參加人數卻反而急增，在調整班次和到訪中心的人數後，多班實體班能順利進行，帶動9月至12月的收入。薛榮斌表示，9月至12月期內按月收入已達雙位數的升幅。

9至12月按月收入達雙位數升幅

薛榮斌表示，公司開業已三年多，目前仍處於發展階段，於2020年成立烘焙材料專門店算是稍有成績。目前公司全職導師數目為3個，兼職導師數目為8個。

薛榮斌表示，疫市下租金和業主有商討的空間，預計該材料店未來三年需投入約500萬元資金。薛榮斌透露，材料店的成效與預期相若，能帶動會員班的人數，形成「雙向帶動」和「一體化」的效果。他稱，未來會考慮成立新店時，會同樣加設材料店。