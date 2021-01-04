陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長

疫情仍是復蘇最關鍵變數

他指出，香港經濟在過去兩年先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連衝擊，連續兩年呈負增長，是有紀錄以來的首次。此前，陳茂波曾預測2020年全年香港經濟收縮6.1%，惟有望在2021年恢復正增長。

陳茂波稱，在有效控制疫情之前，較大力度的防疫措施無可避免需要持續，對本地消費氣氛及經濟活動難免構成壓力。跨境人員流動和旅遊活動亦可能需要較長時間才能恢復。上半年企業暫時仍面對嚴峻的經營環境，就業及收入情况在短時間內也難有明顯改善，意味在2021年上半年經濟仍會面對較大的挑戰。

不過，隨着防控疫情工作發揮效用，疫苗又能按預期逐步廣泛接種的話，疫情管控效果將可望逐步提升。本港經濟復蘇動力可望在2021年下半年顯著增強。他又指面對保護主義及貿易壁壘，特區政府目前正積極爭取成為第一批在《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）生效後加入的經濟體，以積極擴展自貿協定網絡，務求使香港的貨物和服務能以更佳的條件進入不同市場。