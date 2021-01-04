港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源

明報記者 方楚茵

港視旗下HKTVmall受惠新冠疫情，網購業務大爆發，上月GMV錄得5.71億元，按月及按年分別增長16.5%及110.7%，統計全年累計GMV約59.54億元，較2019年勁升超過1.14倍（見附表）。按集團經調整的的全年GMV目標至55.5億至57.5億元計，高出約3.6%至7.3%。

在基本網購業務步入穩定下，港視去年開始籌備輸出其網購平台系統。集團表示，在2020年底已與香港一家零售集團已簽定最終的電子商貿方案協議，將會透過旗下子公司Shoalter 提供硬件及軟件系統服務，以協助對方建立網上購物商場，預計將於2021年中推出。集團又同時正與數家本地及國際超級市場及零售營運商探討於香港及海外的合作機會。

與本地及國際超市研香港海外合作

同時，港視未來將提供其自行發展及綜合的點對點電子商貿方案，支持及推動於香港發展另外二至三個網上購物商場，集團又將收取一次性的履行費用、合約期內的年費及按營業額收取的佣金。港視猶如變身「網上地主」，合作方既要向其納租，又要向其提交分成收入。

此外，集團指已於10月份在台灣設立其首個海外研發中心，並正同時探討於東南亞及歐洲設立另一個或多個發展中心及國際銷售辦公室。

擬加強「直播帶貨」 推多達100條直播頻道

至於早前本報曾報導港視今年廣告費「疫市加價」，最高多達六倍。集團昨日提供更新資訊，指自2020年10月開始提供2021年數碼廣告計劃早鳥優惠，至今已收到超過5000萬元的廣告費合約承諾，約為2020年全年所收的廣告費的3倍左右。

此外，集團亦擬加強「直播帶貨」業務，未來將分階段在應用程式內推出多達100條直播購物頻道，冀藉此進一步推動高利潤數碼廣告業務獲利。集團又披露，今年年將繼續推出新項目吸納海外客人及進軍二手市場，包括海外派遞、二手商品市場、動態登陸頁面、數據共享庫及1小時派遞選擇等，以完成將 HKTVmall 由網上購物商場轉化為數碼生態系統的最後階段。