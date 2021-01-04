憂下半年收水 富國減持高估值股

寧君在2020年9月專訪中表示，美國廣義貨幣供應（M2）在2020年5月至7月均按年增長超過20%，反映期內流動性充裕，此舉除了利好美股外，亦有溢出效應（Spillover effect），即資金流出美國投資也利好全球股市，這亦有利中資股。而正如《Money Monday》上期封面故事報道，美國M2增長率近月一直加快，至2020年11月已高達25.1%，水漲船高繼續推升美國以至全球股市。

在是次專訪中，寧君被問及對2021年美國M2增長率的預測，她表示要繼續觀察，難有定論，「也不好說流動性一定會愈來愈充足，我只可以說現在我可以看到，資金流入股票市場還是特別明顯的」。她續說，美國某月的M2按年增長率，要在下一個月才會公布，其實屬相對滯後數據，作為比較，隔夜回購利率（Overnight repo rate）等即時數據可更好地觀察當地短期流動性變化。

留意三大指標：長債息銀行拆息M2增長率

除了美國在2021年會否繼續大舉放水須觀察外，寧君更着重的是內地流動性的變化，當中，中國10年期國債孳息率從2020年4月24日低位2.467厘，曾回升至11月20日的3.372厘，至過去一個多月始回吐，上周收報3.146厘。而安聯投資高級基金經理鍾秀霞及建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師趙文利在過去兩期《Money Monday》封面故事先後預測，中資股2021年上半年表現勝下半年，而趙文利更估計隨着下半年通脹升溫，人民銀行將會收水，觸發中資股調整，寧君指她認同有關觀點，「我覺得這是一個普遍的共識觀點（Consensus view），2021年市場的波動性還是會增加的，因為畢竟中資股已經有連續兩年的大牛市了」。

寧君分析，如果在2021年下半年內地流動性轉差的話，「對增長股的影響比較大」，她因應上述展望亦已經對「Fullgoal中國中小盤成長基金」作最新調整，主要就是降低一些高估值、早前漲幅太大的股票，加入一些估值偏低、盈利確定性也很強的股票，但她亦強調，暫時並未持有防守型的股票，仍會繼續觀望內地貨幣政策的變化，當中，10年期國債孳息率、上海銀行同業拆息（SHIBOR）及M2增長率均是她會密切留意的數據。

[封面故事]