經濟
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已減持阿里系 觀望監管變化

【明報專訊】自從螞蟻集團於2020年11月叫停上市後，內地監管當局亦隨即就內地科網巨頭反壟斷的問題徵求意見及展開調查，除了阿里巴巴股價首當其衝在短短1個多月曾由高位回調三分之一外，同業如騰訊（0700）及美團（3690）亦轉弱，相信不少讀者十分關心寧君對中資科網龍頭股後市的看法。

寧君首先認為，雖然過去一個多月騰訊股價跌幅不及阿里，惟假如內地對科網企業反壟斷的監管收緊，對騰訊及阿里同樣有不利影響，「這不只是針對電商的反壟斷，騰訊未來的增長空間也會受制於反壟斷」。

冀「事情隨時間過去」

因此，寧君強調仍要密切觀察內地加強監管的事件如何發展，來決定對中資科網龍頭股的投資部署，「我覺得監管確實是互聯網公司一個很大的風險，這也是全球範圍內大家一個共同關心的問題，你看美國比較大的科網公司像facebook，包括以前的微軟，都經歷過反壟斷的調查，也就是說這是各個國家都關注這問題，所以我覺得投資者、不管是國內或海外投資者都會對此比較重視，所以短期來看，我覺得實在是有不確定因素、有風險吧！我們在這板塊的選擇便是降低這方面的倉位」。

「不過，我覺得早前在大家都不擔心這事情的時候，我便要多擔心一些，但是現在大家都擔心這事情的時候，我覺得這件事情隨着時間總會過去的，現在有可能是會過度擔心。所以還是密切關注吧，反正我們之前已降低這類型股票的倉位」。

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