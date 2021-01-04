已減持阿里系 觀望監管變化

寧君首先認為，雖然過去一個多月騰訊股價跌幅不及阿里，惟假如內地對科網企業反壟斷的監管收緊，對騰訊及阿里同樣有不利影響，「這不只是針對電商的反壟斷，騰訊未來的增長空間也會受制於反壟斷」。

冀「事情隨時間過去」

因此，寧君強調仍要密切觀察內地加強監管的事件如何發展，來決定對中資科網龍頭股的投資部署，「我覺得監管確實是互聯網公司一個很大的風險，這也是全球範圍內大家一個共同關心的問題，你看美國比較大的科網公司像facebook，包括以前的微軟，都經歷過反壟斷的調查，也就是說這是各個國家都關注這問題，所以我覺得投資者、不管是國內或海外投資者都會對此比較重視，所以短期來看，我覺得實在是有不確定因素、有風險吧！我們在這板塊的選擇便是降低這方面的倉位」。

「不過，我覺得早前在大家都不擔心這事情的時候，我便要多擔心一些，但是現在大家都擔心這事情的時候，我覺得這件事情隨着時間總會過去的，現在有可能是會過度擔心。所以還是密切關注吧，反正我們之前已降低這類型股票的倉位」。

[封面故事]