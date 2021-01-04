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2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股

【明報專訊】由富國資產管理基金經理寧君管理的「Fullgoal中國中小盤成長基金」在2020年全年回報近1.1倍、屬期內表現最佳的中國股票基金。展望2021年，寧君在專訪中表示，中資股在2019年及2020年已連續兩年經歷大牛市，很多利好因素已反映，預料市場在2021年波動仍會增加，特別是若下半年內地通脹升溫、央行放緊銀根，對增長股有負面影響，她亦已率先減持一些高估值的股份，增持估值較低、盈利能見度高的股份。板塊方面，她現時看好醫療、太陽能及物業管理股，早前亦已減持中資科網龍頭股，現正觀望監管環境的變化。

明報記者 葉創成

寧君在第265期(2020年9月7日出版)封面故事首次接受專訪，當時她管理的「Fullgoal中國中小盤成長基金 」在2020年首8個月回報已達77%，根據晨星亞洲數據，該基金於2020年截至上周三（2020年12月30日）的回報已攀升至109.12%（見圖1），在252隻「中國股票基金」中表現最佳，記者邀請身在上海的寧君近日再次接受電話訪問，她首先談到該基金如何在過去幾個月延續佳績，再分享2021年看好的板塊。

「因為我們的組合裏面持有與新能源有關的股票，這個行業從8月底到現在漲幅很大，對組合有貢獻；然後我的調整主要就是降低一些高估值、早前漲幅太大的股票，加入一些估值偏低、盈利能見度高的股票。另外，我們期內亦減持一些跟阿里巴巴（9988）有關的股票，而現在也有不確定性吧，就是不確定性大一點，所以也是在觀望，最近它們（阿里系）股價表現也比較弱吧！」

捉到新能源股升浪 基金近兩月升兩成

根據彭博社數據，在2020年11月至12月阿里等中資科網龍頭股股價調整期間，「Fullgoal中國中小盤成長基金 」仍錄得近兩成回報；記者翻查該基金2020年10月基金報告，當時最重倉持股便是福萊特玻璃（6865），其主要從事生產及銷售光伏玻璃、浮法玻璃、家居玻璃及工程玻璃，集團上周三為去年業績發「盈喜」，預料全年盈利達15億至16.6億元人民幣，按年增加109.2%至131.5%；該股股價在過去兩個月勁升四成，全年更錄得534%的升幅，記者相信便是寧君在上文所指帶動該基金期內有好表現的新能源股。

寧君表示，她不會評論個別股份，惟樂意分享對潛力板塊的看法：「我們在國內其實不太建議個人投資者自己去買股票，因為股價波幅也很大，即使我看好的話，可能因為它本來上漲幅度已很大，因此風險也會增加。我主要想談我對行業的看法，而對於股票還是要結合估值。」

太陽能發電看俏 選股看供應格局

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆在第278期（2020年12月7日出版）封面故事已指出，隨着國家主席習近平9月22日在紐約舉行的聯合國大會上承諾「二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和」，在此過程中，預料會拉動新能源供應鏈眾多上市公司。寧君亦同意上述觀點，當中她比較看好太陽能股，「光伏的增長會更快一些，風電稍微慢一些」。

寧君表示，隨着未來一段長時間內地太陽能發電使用量上升，從上游到下游都是成長性的行業，「整個大蛋糕都是不斷在增長的」，行業需求增長沒有問題，作為基金經理選股，她主要是看哪一細分市場的供應格局較好，「說實話，今年整個光伏產業鏈的估值提升都特別大，雖然我們是看好，但是很多看好的因素已經反映在股價上。也就是說，雖然我們是看好行業發展趨勢，也會在裏面去選競爭格局較好的股票」。

根據交銀國際的研究報告，2020年內地光伏玻璃新增產能主要來自福萊特玻璃及信義光能（0968），因此除了前者股價期內勁升534%外，後者股價在2020年亦錄得逾2.7倍升幅，2013年12月以介紹形式上市以來更累升近20倍。寧君分析，「玻璃的產業特性決定它會強者愈強，就是大企業會更有成本優勢，所以玻璃行業容易出牛股」。

優質醫院供不應求 政府難限制價格

「Fullgoal中國中小盤成長基金」截至10月底的第二大持股是海吉亞醫療（6078），它主要在內地提供腫瘤醫療服務、特別是放射中心服務，該股於2020年6月底始上市，招股價為18.5元，年底收報48.8元，逾半年累升163%。內地對腫瘤醫療服務供不應求，即使2020年上半年受新冠病毒疫情影響，海吉亞期內收入仍按年上升22.8%至6.32億元人民幣，經調整淨利潤按年勁升65.4%至1.34億元人民幣；市場普遍認為，該股面對的主要風險，是行業競爭會否加劇，以及政府會否就放射中心服務的收費限價。

寧君表示，「醫院是一個管理難度特別大的行業，所以你可以不用太擔心競爭，其實優質供應是非常不足的；政府現在管得比較多的是藥品價格，醫院服務的價格是要提升的，所以不用太擔心政府限制價格的問題」。

選生物科技股須分析研發進展

為內地以至全球藥廠提供生物製劑研發服務平台的藥明生物（2269）股價在2020年勁升212%，屬「藍籌股王」，而「Fullgoal中國中小盤成長基金」持有屬藥明生物同業的康龍化成（3759）期內股價亦有相若升幅。

寧君認為，醫藥公司外判研發的趨勢會持續，對提供有關服務平台的公司屬正面。她又說，除了上述研發服務平台公司外，投資生物科技股及醫療設備股亦要分析其正在研發產品管線的進展，專業性愈來愈強，一般投資者料難以了解，該行因此亦增聘有醫藥博士或相關資歷的研究員。

看好商業地產物管股

另外，「Fullgoal中國中小盤成長基金」在2020年上半年10大持股曾包括中海物業（2669），惟在10月底的基金報告已不見該物業管理股。近月有多隻內房股分拆物業管理公司來港上市，可供選擇的股票大增，整個板塊亦出現估值下調，寧君認為，在調整過後，投資者可以留意擅長管理商業物業的物管股投資機會。

「早前有很多大型物管股上市，分化了原來投資物管股的資金，所以估值就往下走，有些股票股價漲多了，往下走也是很正常。我覺得這還是一個穩定成長的行業，隨着業績的增長，如果它的估值比較合理甚至偏低的話，股價還是會回升」

「我是去買商業地產的物管股，當然也需要買行業裏最好的，就是還是要選最優質的……當中，商業稍微會更好一點，這大概也取決於它管理的商業物業什麼樣，例如它是管理二線城市最好的商業物業的話，它的管理費及利潤率也可以很高，這也與商業物業的性質有關，隨着租金上漲，管理費也可以提高」。

[封面故事]

相關字詞﹕阿里巴巴(9988) 康龍化成(3759) 海吉亞醫療(6078) 福萊特玻璃(6865) 新能源股 最佳中國股票基金經理 Fullgoal中國中小盤成長基金 富國資產管理基金經理寧君

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