彭博：「3桶油」或成美除牌目標

或限制投資規模指數權重

中移動（0941）、中電信（0728）及聯通（0762）遭紐交所勒令除牌，根據聲明，三間公司預將於周四（7日）至下周一（11日）停牌，安排除牌事宜。

彭博行業研究分析師Henik Fung認為，石油股可能成為下一目標，其中除中海油本身已被美方界定為軍方相關企業外，石油作為重要軍事戰略資源，亦極有可能成為下一輪針對目標。

他指，目前美國投資者持有的中海油、中石油（0857）及中石化（0386）股票，市值約104億美元（約811.2億港元）。他估計，針對措施除了除牌外，亦可能限制美國投資者投資中資股規模，以及限制中資股在重要指數的權重。

Henik Fung進一步指出，現時MSCI正就美國列為軍方相關企業的處理進行研究，可能會被剔出，富士羅素亦在進行同類檢討。

他估計，中海油一旦被剔出MSCI中國指數，約市值23億美元（約179.4億港元）股份將會被拋售，倘三大中資石油股全被剔出，拋售股份市值規模更高達48億美元（約374.4億港元）。