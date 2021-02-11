經濟
2020/21 回顧與前瞻

工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點

【明報專訊】新冠病毒疫情籠罩2020年，不過下半年美股、A股等市場反彈，表現陸續回到正數，惟港股至年底仍未能收復失地，全年累跌3.4%。工銀國際研究部執行董事兼策略師邱志承指出，港股傳統行業佔比較高，尤以恒指成分股為甚，因而拖累港股表現。他認為，疫情可望在2021年受控，經濟和市場將恢復常態，收窄成長股和價值股之間的估值差距，預料可為恒指帶來較佳的表現，該行給予目標為28,000點至30,000點，即潛在約有3%至10%的升幅。

邱志承指出從包攬更廣泛行業的恒生綜指來看，去年其實上升了12.2%，表現較恒指好得多。2020年港股不同行業的走勢兩極，因應疫情新常態，對雲端、電商、醫療科技等需求大增，恒生綜指的資訊科技業指數去年急升69.6%，醫療保健業指數上升49.5%。另一方面，疫情減低經濟活動和交通需求，加上美國將中資油企列入制裁，能源業指數下跌33.7%，地產、金融業指數亦跌15.9%和6.9%。

全球復蘇 看好金融地產消費股

環球經濟在第三季開始恢復，加上現時歐美多國已開始接種新冠病毒疫苗，普遍認為環球經濟將在今年有強勁反彈。邱志承表示，今年的投資主題是「價值股回歸」，受惠於宏觀經濟恢復，今年對預期利潤可增長穩定的金融、房地產、必需消費、能源和材料行業，會較為看好。

去年11月，多間藥廠在宣布新冠病毒疫苗取得進展後，市場資金已率先向傳統經濟股輪換，內需、航運、基本金屬等行業率先反彈，部分已比2019年底的股價上升數倍，例如市場欠缺貨櫃船位令運費急漲，中遠海控（1919）自去年11月至年底急升87%，受惠內需恢復，藍籌新貴安踏體育（2020）亦在兩個月內上升44%。

問及現時股價是否已反映了經濟復蘇的預期，邱志承認為，經濟恢復常態後，若企業營收和利潤業績持續向好，這些行業應還有上行的空間，因此今年選股時，更需看重企業的基本因素。另外不少香港本地公司，如金融和地產股，股價較疫情前還有很大差距，隨着經濟進一步復蘇，股價會有更大的上行空間。

科指今年走勢料基本持平

至於去年跑贏市場的科技股，邱志承指出，成長股與價值股的估值已經達到歷史最大差距，疫情結束後市場環境將與去年大不相同。雖然今年將有更多中概股回歸，同時恒指擬擴大第二上市股份的市值上限，可帶來被動資金流入，但他認為並不一定能帶來科技股上升。因為科技股去年已經有較大升幅，因此預期今年的走勢基本持平。

明報記者

[2020/21 回顧與前瞻]

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