鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨

鍾絳虹接受訪問時表示，去年來港上市的中概股如京東（9618）、網易（9999）都屬大型公司，估計市場未來會更關注一些次一線、成長空間更大的第二上市新股，例如內地電商平台拼多多。不過，據她了解，雖然目前已有企業展開回港上市工作，但因現時只有約十多間中概股符合香港上市要求，預期今年上半年雖然仍有一定數量「供應」，但真正的第二波中概股上市潮，最快亦需待至下半年。

料新經濟股為主 AI相關受關注

至於來港上市的中概股類型，鍾絳虹認為仍會以新經濟為主，其中主打平台服務、可受惠疫後新常態的行業會較「秤先」；另主打人工智能（AI）技術、軟件服務的企業預料亦會受到關注。

今次觸發中概股回港上市，中美摩擦是一大重要因素，上周紐交所更勒令中移動（0941）等3家國企電訊股從當地退市，鍾絳虹認為，這個誘因今年估計仍然存在。她坦言，除第二上市外，有中資企業甚至原定計劃到美國上市，亦在中美關係緊張的大氣候下亦選擇改道來港上市，因此她個人認為，在新股層面上香港是會有所得益。

她表示，第二上市實際上並非新鮮事物，甚至因應香港與海外市場制度不一致，有部分公司改以香港預託證券（HDR）機制在港上市，不過過去由於本地投資者不受落，其中不少公司如嘉能可、Coach都已先後退市，但近年愈來愈多內地投資者參與香港新股市場，不但令資金池擴大，整個市場結構亦出現變化，因此更為內地投資者歡迎及熟悉的醫療股、科技公司及消費品牌等，更能刺激投資者認購，事實上，過去半年新股上市反應及表現俱理想，成功帶動市場交投。