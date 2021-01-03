「一號關注」重心轉移 三農不能再拖後腿

挑戰之下「食為政首」

2021年是中國「十四五」規劃的開局之年，也是中國開啟第二個百年奮鬥目標的元年。中國正站在歷史的交匯期，2035年要基本實現現代化，在這個過程中，「三農」不能拖後腿。筆者看來，在以往發展中，相比於城鎮化、工業化，中國的農業農村一直「拖後腿」，在新時期需要加快補齊「三農」短板、更加重視「三農」發展才能使中國順利實現現代化目標，這也是此次中央農村工作會議備受高層重視的時代大背景。會議亦提出要充分認識到重要性和緊迫性，堅持把解決好「三農」問題作為重中之重。

除了長遠發展需要，會議還強調眼下「三農」工作的緊迫性。2021年中國仍面臨諸多挑戰。筆者認為，國際環境具有不確定性，中國提出構建新發展格局，對內需提出了更高要求，農民增收是擴大內需的重要潛力所在。「食為政首」，在當下錯綜複雜的環境下，必須首先穩住農業，發揮農業「壓艙石」的作用。

受疫情、蝗災等因素影響，世界糧食安全正面臨重重挑戰，聯合國此前發出預警，世界瀕臨至少50年來最嚴重的糧食危機。同時國際食品價格飛漲，聯合國糧農組織公布的資料顯示，食品價格指數已連續上漲6個月，達到2014年底以來最高水準。雖然2020年中國糧食繼續豐收，但農業基礎尚不穩固，農產品貿易存在巨大逆差，國際貿易環境不確定性很大，國際農業競爭激烈，在這特殊時期，中國更加需要加強農業生產保供。

2020年，中國脫貧攻堅取得重大勝利，貧困縣全部摘帽退出，農村絕對貧困人口全部脫貧。在中國解決了現行標準下貧困問題後，需要思考如何鞏固脫貧成效。

脫貧不易 守成更難

脫貧不易，守成更難，會議提出要對易返貧致貧人口實施常態化監測、對擺脫貧困的縣從脫貧之日起設立5年過渡期，上述安排即出於對「守成之難」的認識。難點在於，要實現由集中資源支持向自生動力的過渡。

會議確立脫貧攻堅取得勝利後，要全面推進鄉村振興，這是「三農」工作重心的歷史轉移。全面實施鄉村振興戰略的深度、廣度、難度都不亞於脫貧攻堅。必須匯聚更強大的力量來推進。以更大力度推進鄉村振興，正是中國對「三農」工作的新謀劃，也是下一步推進「三農」發展的重要實現路徑。

筆者認為，內地實施鄉村振興，關鍵要發展農業科學技術，提高農業現代化水準，不斷提升農民收入，增加農民收入渠道，增強農民群體的獲得感。

[馮其十 神州新形勢]