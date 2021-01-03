Jason Pidcoc：新一年告別疫情 亞太3板塊料跑出

疫苗見成效 就業消費改善

多款疫苗現時已公布第三階段測試數據。數據顯示疫苗效力很高（感染減少95%），而且沒有嚴重副作用。部分疫苗價格昂貴，需要極低溫冷藏，另一些疫苗則價格較低，可以儲存於普通雪櫃，這使疫苗更有可能迅速送到全球各地。

我預計2021年全球經濟將強勁增長，尤其是相對於2020年的較低基數。與此同時，就業趨勢將改善，消費者信心亦會提高。經濟復蘇本身應對股市有利，另有其他相關因素使我看好2021年亞太區股市。

首先是大部分主要經濟體維持極低水平的利率，同時不斷增加貨幣供應，不過這早晚會觸發市場對通脹的憂慮。

隨著經濟重拾增長，企業利潤改善，紓困措施擴大，均使疫情對經濟的損害不再持續。由於投資者在這段驚濤駭浪期間，尋求易於買賣和具防禦力的資產，我預期屆時他們將部署更多現金儲備，對股票的需求將增加，帶動價格上升。

這種「宏觀」分析可以說得頭頭是道，但從基本上而言，我專門負責選股，時刻尋找最優質的企業。對我而言，即是擁有亮麗前景的業務模式、精明決策、雄心勃勃和優秀管理層，還要有穩健的資產負債表，用作投資和持續派息。基於這些考慮，我認為亞太區有三個板塊脫穎而出，既受惠不斷發展的市場，同時亦能一定程度抵禦通脹上升帶來的風險：

（1）擁有實質資產的企業，同時能夠作出有利的價格調整，例如房地產及商品企業；

（2）消費類企業，具穩定銷售和定價能力，尤其是食品及飲料，以及衛生板塊；

（3）穩健資產負債表的工業及科技企業，已有往績證明能夠善用本身資金進行創新並具備紀律。

選股兩特點：財政穩健兼抗通脹

我期望上述觀點可清楚表達我對2021年亞太市場的前景感到樂觀，但請別誤會我是一位盲目的投資者。不論投資哪裏，風險依然存在，當我在市場上尋找投資機遇，這是我銘記在心的重點。投資於資產負債表穩健的企業仍然至關重要，另有一些企業有望提高股息，或回復之前暫停、減少甚至取消的股息，找出這類企業同樣重要。作為收入投資者，我看重的企業特質正是穩健而不斷增長的股息潛力。

總結而言，2021年將是告別新冠病毒疫情的一年，一切將重新開始。市場喜歡放眼將來，以此對資產進行定價，而不是著眼現在。

因此，投資者若仍在場邊觀望，希望捕捉疫後的反彈，明智之舉就是事不宜遲，不要等到已經回升後才入市。

木星資產管理亞洲股息策略主管

[Jason Pidcoc 投資全局]