許繹彬：新經濟概念續炒 醫渡科技不妨認購

倘成交配合 恒指27000點有支持

港股2020年第四季亦不甘落後急起直追，終在年底重上27,000點關口，創近10個月新高，更出現兩個黃金交叉的利好信號（分別是10天線升穿20天線，以及100天線升穿250天線），反映港股近期表現走強。若短期內港股能在27,000點之上企穩，大市成交在元旦假期後能繼續活躍，對後市有一定的支撐作用。

儘管多國民眾陸續接種疫苗，但亦側耳聽聞病毒已經變種，不少國家亦出現零星的變種病毒確診個案，令疫苗是否能夠將這場擾攘超過一年多的疫症「撲滅」，暫仍屬未知之數；但在股票市場方面則未受疫情直接衝擊，綜觀2020年恒指表現，雖全年下跌958點，但某部分股份則屢創52周新高，新經濟及醫藥概念一枝獨秀，港交所（0388）受惠新股集資及成交金額高金額持續高企，股價愈戰愈勇。

寄望實體經濟盡快走出谷底

儘管股市去年未受疫情大幅拖累，但筆者則認為，股市永遠也是走在實體經濟的前面，所以來年仍寄望實體經濟能盡快走出谷底，現階段相信全球市民或投資者亦希望疫情盡快過去，讓全球經濟返回正軌。

新股市場方面，在中概股回流香港作第二市場上市的帶動下，2020年本港新股集資額料高達3899億元，全球排名第二位，倘若不是螞蟻集團臨門「撻Q」，相信是有機會問鼎全球之冠。正因新股市場非常熱鬧，所以就算在2020年最後一天，仍有10隻新股趕搭尾班車正在招股，但質素則較為參差；但當中有一隻可值得一提，就是有股王騰訊（0700）有份投資的醫渡科技。此股從事大數據及人工智能技術解決方案，主要業務對象為醫院、製藥公司、生物科技及研究機構，儘管其虧損截至3月底達15.11億元，但其業務尚算有新經濟概念及行業獨特，建議不妨小試牛刀認購，盼望能在2021年可率先收個紅包，響個頭炮。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]