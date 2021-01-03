目前利率低 未至千禧科網泡沫危機

當年儲局大舉加息 觸發崩盤

BTIG股票和衍生品首席策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）認同，過去6個月的美股升勢，猶如2000年科網泡沫的翻版，散戶的參與程度與當年相若，甚至更高，使美股的估值推高至科網泡沫時代的水平。過去兩年，以科技股為主的納指升逾九成，而在1999年科網泡沫爆破前，納指當年升幅接近九成。近期大量借殼上市的新股備受追捧，連未有收入的新興企業或電動車概念股也屢創新高，反映市場的投機成分。但伊曼紐爾與金融數據研究機構DataTrek均指出，科網泡沫與當前的美股升勢有一個主要區別——利率。

DataTrek聯合創辦人科拉斯（Nicholas Colas）指出，在20年前科網股接近峰值時，聯儲局加快上調利率，令當時的美國經濟冷卻，並觸發2000年科網泡沫爆破。在2000年，聯邦基金利率接近5.85厘，這意味投資者可從債券獲得可觀的回報，令科網股失寵。如今聯邦基金利率接近零水平，投資股票的回報依然比較吸引。

受疫情等因素影響，聯儲局早已預示至少到2023年才會提高利率，而美國政府又推出第二輪抗疫援助措施。科拉斯指出，這些刺激措施雖不能保證科技股繼續領跑，卻明確反映股市並沒有導致20年前大市突然崩塌的催化劑。

策略師：股市或調整15% 但只屬短暫

伊曼紐爾稱，受寬鬆政策影響，市場現時有大量資金，而更重要的是，經濟增長可望加快，使股市升勢相對可持續地發展。他預期股市仍可能回調10%至15%，但回調只會是短暫。考慮到貨幣政策及財政刺激措施等因素，他認為大市回調可能是入市的時機。

[企業地球村]