大行水晶球 15年有12年高估行情 企業疫下未提供前瞻指引 今年更難測市

資料來源：CNBC、華爾街日報

根據FactSet的數據，各投行分析師預測標普500指數的2021年底目標，介乎3800點至4400點之間，目標均值為4027.21點。普遍分析師預期美股在2021年將繼續上漲，甚至屢創新高。不過FactSet高級分析師巴特斯（John Butters）指，追蹤標普500指數成份股的分析師，經常作出高於實際表現預測，若投資者認為這些預測可提供一些啟示，最好先了解過往預測的偏差趨勢。

偏差介乎高估9%至低估3.4%

他指出，標普500指數被高估的情况，可見於分析師的每股盈利（EPS）預測。華爾街分析師平均預期，2021年的標普500指數EPS均值達到169美元，料將創該指數的EPS新高。不過根據FactSet的數據，在2000至2019年，分析師對來年的EPS預測平均高估7%。剔除2008年金融海嘯的極端情况，分析師在過去15年對標普500指數的預測，與實際水平的差距範圍，由高估9%至低估3.4%不等，合共有12年高估了標普500指數的實際表現。那麼2021年會否再次被高估？

2021年的前景無疑充滿不確定。疫情的防控形勢、疫苗接種的覆蓋率、經濟刺激措施的成效、美國及全球經濟的復蘇步伐等，仍充滿未知數。很多標普500指數企業因此尚未提供前瞻指引，分析師要進行預測有很大的難度。

短期預測較保守 長期預測較樂觀

標普500指數成分股大多為大型跨國企業，大量收入來自海外市場。這些企業近年的海外收入佔比，平均達到30%。海外市場需求復蘇，對標普500指數企業的表現相當重要。巴特斯指出，若更多標普500指數企業稍後公布2020年第四季業績時提供前瞻指引，其參考價值將遠高於分析師近期發布的2021年預測。去年初，大量投資者及銀行策略師都公開預測市場走勢，但2020年的形勢錯綜複雜，無人能成功測中。現實的情况是經濟大幅走軟，企業盈利明顯下滑，但股市仍大幅上漲，至少美國如是。百年一遇疫情確實是意料之外，但即使能夠準確掌握基本面狀况仍不夠。不少分析師認為，美股近期的表現不在於企業盈利，而是央行和政府的印鈔及托市力度。

分析師一直調整對企業的前景預測，例如美國疫情在3月惡化後，分析師大幅下調對標普500指數企業的EPS預測。在夏季疫情一度趨於穩定後，EPS預測也在緩慢上調，但仍然低於疫情爆發前的預估。倘經濟環境迅速好轉，大型企業的盈利增長空間仍然很大。巴特斯稱，如果經濟形勢迅速變化，EPS預測仍可能被大幅上調，就像疫情爆發時EPS預測被大幅下調一樣。巴特斯拒絕對前景變化作出預測，但強調過往數據顯示，華爾街分析師的短期（例如季度）預測傾向保守，但長期預測卻相對樂觀。一般來說，平均有72%的企業表現勝於分析師的季度預測，但對較長期的企業盈利預測，例如半年至一年，企業表現往往比分析師預期差。

研究：專家預測像猩猩擲飛鏢

華爾街分析師預測出現誤非奇事。由賓夕法尼亞大學學者泰特洛克（Philip Tetlock）與《紐時》心理學暢銷書籍作者加德納（Dan Gardner）合著權威書籍《超級預測：洞悉思考的藝術與科學》 (Superforecasting: The Art and Science of Prediction)就引述研究數據，指普通專家無論有什麼學歷或經驗，他們也是可怕預報員其預測準確度「大致跟黑猩猩投擲飛鏢命中目標相若」。

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