大行水晶球 15年有12年高估行情 企業疫下未提供前瞻指引 今年更難測市

資料來源:CNBC、華爾街日報

根據FactSet的數據,各投行分析師預測標普500指數的2021年底目標,介乎3800點至4400點之間,目標均值為4027.21點。普遍分析師預期美股在2021年將繼續上漲,甚至屢創新高。不過FactSet高級分析師巴特斯(John Butters)指,追蹤標普500指數成份股的分析師,經常作出高於實際表現預測,若投資者認為這些預測可提供一些啟示,最好先了解過往預測的偏差趨勢。

偏差介乎高估9%至低估3.4%

他指出,標普500指數被高估的情况,可見於分析師的每股盈利(EPS)預測。華爾街分析師平均預期,2021年的標普500指數EPS均值達到169美元,料將創該指數的EPS新高。不過根據FactSet的數據,在2000至2019年,分析師對來年的EPS預測平均高估7%。剔除2008年金融海嘯的極端情况,分析師在過去15年對標普500指數的預測,與實際水平的差距範圍,由高估9%至低估3.4%不等,合共有12年高估了標普500指數的實際表現。那麼2021年會否再次被高估?

2021年的前景無疑充滿不確定。疫情的防控形勢、疫苗接種的覆蓋率、經濟刺激措施的成效、美國及全球經濟的復蘇步伐等,仍充滿未知數。很多標普500指數企業因此尚未提供前瞻指引,分析師要進行預測有很大的難度。

短期預測較保守 長期預測較樂觀

標普500指數成分股大多為大型跨國企業,大量收入來自海外市場。這些企業近年的海外收入佔比,平均達到30%。海外市場需求復蘇,對標普500指數企業的表現相當重要。巴特斯指出,若更多標普500指數企業稍後公布2020年第四季業績時提供前瞻指引,其參考價值將遠高於分析師近期發布的2021年預測。去年初,大量投資者及銀行策略師都公開預測市場走勢,但2020年的形勢錯綜複雜,無人能成功測中。現實的情况是經濟大幅走軟,企業盈利明顯下滑,但股市仍大幅上漲,至少美國如是。百年一遇疫情確實是意料之外,但即使能夠準確掌握基本面狀况仍不夠。不少分析師認為,美股近期的表現不在於企業盈利,而是央行和政府的印鈔及托市力度。

分析師一直調整對企業的前景預測,例如美國疫情在3月惡化後,分析師大幅下調對標普500指數企業的EPS預測。在夏季疫情一度趨於穩定後,EPS預測也在緩慢上調,但仍然低於疫情爆發前的預估。倘經濟環境迅速好轉,大型企業的盈利增長空間仍然很大。巴特斯稱,如果經濟形勢迅速變化,EPS預測仍可能被大幅上調,就像疫情爆發時EPS預測被大幅下調一樣。巴特斯拒絕對前景變化作出預測,但強調過往數據顯示,華爾街分析師的短期(例如季度)預測傾向保守,但長期預測卻相對樂觀。一般來說,平均有72%的企業表現勝於分析師的季度預測,但對較長期的企業盈利預測,例如半年至一年,企業表現往往比分析師預期差。

研究:專家預測像猩猩擲飛鏢

華爾街分析師預測出現誤非奇事。由賓夕法尼亞大學學者泰特洛克(Philip Tetlock)與《紐時》心理學暢銷書籍作者加德納(Dan Gardner)合著權威書籍《超級預測:洞悉思考的藝術與科學》 (Superforecasting: The Art and Science of Prediction)就引述研究數據,指普通專家無論有什麼學歷或經驗,他們也是可怕預報員其預測準確度「大致跟黑猩猩投擲飛鏢命中目標相若」。

[企業地球村]